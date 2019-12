Algérie: Tizi-Ouzou - Série d'hommages à des personnalités culturelles locales

- Une série d'hommages sera rendue courant de ce mois de décembre à plusieurs personnalités et hommes de culture locaux qui se sont distingués par leur apport et leur création dans le domaine de la culture et du patrimoine, a annoncé mercredi, dans un communiqué, la direction locale de la Culture.

Ainsi, pour rendre hommage aux ténors de la chanson amazigh, une série de spectacles artistiques sera organisée du 28 au 30 du mois de décembre en cours au niveau de la grande salle de la maison de la culture Mouloud Mammeri.

Organisée par la direction de la Culture et l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) et placée sous le thème : "lumière sur la nouvelle scène de la chanson amazigh", cette manifestation culturelle est dédiée aux ténors de la chanson kabyle que sont Cherif Kheddam, Brahim Izri, Taleb Rabah, Djamila et Mohamed Lamari.

Les spectacles seront animés par une panoplie de jeunes artistes parmi ceux primés lors des programmes Alhane ou Chabab ou lors des festivals de la chanson amazigh qui se déroulent annuellement au niveau local.

Dans le même sillage, plusieurs établissements culturels à travers la wilaya seront baptisés aux noms de certains d'entre-eux, a-t-on, également, indiqué de même source. Une "initiative qui vise à honorer leur mémoire et à perpétuer leur apport", a souligné à ce propos Mme Goumeziane.

Ainsi, l'école régionale des Beaux-arts d'Azazga portera désormais le nom du célèbre peintre M'hamed Issiakhem, le théâtre de verdure située dans l'enceinte de la Maison de la culture Mouloud Mammeri celui dramaturge Mohia Abdallah.

Deux salles de lecture, des villages d'Agouni Issad, dans communue Ait Yahia au Sud-est de la wilaya et Icherdiouene, dans la commune Beni Douala, porteront, elles, les noms du poète soufi et saint kabyle de la seconde moitié du 19e siècle, Cheikh Si Mohand Oulhoucine et du cofondateur du premier parti nationaliste algérien, l'Etoile Nord Africaine (ENA) Imache Amar.