Ile Maurice: Accident fatal à la station d'essence de Wooton - ça y est on connaît l'identité du «man in black»...

Tout le monde se demandait qui il était... Et, l'identité de celui que l'on a surnommé «l'homme en noir» a finalement été dévoilée, hier, mercredi 18 décembre, par la police...

Il s'agit de Ranjivsing Imrit Jankee, 51 ans, chauffeur de son état. Il a expliqué aux enquêteurs comment il s'est retrouvé «mêlé» à l'accident spectaculaire survenu à la station d'essence d'Indian Oil, à Wooton, et ayant coûté la vie au pompiste Rohit Gobin, mort sur son lieu de travail, après avoir longtemps attendu une ambulance.

Ranjivsing Imrit Jankee a affirmé qu'il a tenté de porter assistance aux deux blessés ainsi qu'aux deux officiers de police qui étaient «en état de choc» selon ses dires. Il leur a conseillé de se tenir éloignés du public afin d'éviter «tout contact» avec les gens alors que les esprits s'échauffaient.

«He also added that at no time did he interfere with any persons and tampered with the scene», ajoute le communiqué de la police.