Madagascar: Journée scientifique - Valorisation des compétences des jeunes filles dans les filières scientifiques

Une journée scientifique a été organisée par les membres du noyau dur du programme STEM ( Science Technology Engineering Mathematics), qui est composé du MENETP, de l'UNESCO, le COMNAT/UNESCO, le FAWE, le FAFED, la JCI et l'IKALA STEM, hier mercredi 18 décembre 2019 au niveau des 3 régions, notamment aux Lycée Jean Joseph Rabearivelo (LJJR) pour Analamanga, Lycée Privé Avenir (LPA) pour Itasy et Collège Sainte Jeanne d'Arc pour Boeny.

Au Lycée Rabearivelo, plus de dix lycées ont participé à la journée scientifique. Traitement des eaux usées, énergie renouvelable au service de la vie quotidienne, inciter les jeunes filles à avoir un esprit créatif, tel est l'objectif de la journée scientifique. « Beaucoup de gens pensent que les matières scientifiques sont fait pour les garçons. Pourtant, j'ai remarqué que les filles obtiennent en moyenne de meilleures notes que les garçons aux examens » a commenté Rova Andrianantoandro, enseignante aux Lycée Andranonahoatra. « En 2018, les filles ne représentent que 4% des étudiants en série C, cette année il y a eu une légère augmentation. On voit bien que les filles s'intéressent de plus en plus aux matières scientifiques » a affirmé Laingoharimiadana Ralison professeure de SVT au lycée Nanisana.

Lors de son discours, Monsieur Manda Herilaza RAVELOJAONA, Secrétaire général de la COMNAT/UNESCO a précisé qu'à travers ce projet, les jeunes filles comprendront l'importance de choisir la filière scientifique dans leurs cursus scolaires. Véritables catalyseurs de la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030, les STEM sont aussi des moteurs puissants d'innovation et proposent des approches et des solutions novatrices face aux enjeux présents et à venir du développement durable de la croissance et du bien-être social.