Madagascar: Gospel - New Called fait peau neuve

Nouvelle onction pour les nouveaux jours ! Pas besoin d'attendre la nouvelle année pour entamer les changements. Pour New Called, samedi sera le moment parfait pour un redémarrage parfait.

De « The Called » à « New Called », le groupe de gospel se fait peau neuve. Après le rebranding qui s'est fait depuis le mois de septembre, la machine marche déjà à plein régime. Pour ce week-end, la bande retrouvera les grands amateurs du genre pour la toute première édition de la formule « Secret place ». Samedi, la fête commencera au « Tranon'ny kanto » Ivandry pour un après-midi d'adoration, de célébration et de redécouverte des morceaux de New Called. Le repertoire ? Un bon mélange des incontournables du playlist des chansons d'adoration, avec quelques titres de célébrations populaires et bien évidemment les compositions du groupe comme « Faly aho », « Fitiavanao », ou encore « Fiainako ianao ».

Adorateurs. Cette initiative met en scène une cinquantaine de jeunes, chanteurs, musiciens, techniciens issus de plusieurs églises de la capitale unis par la même passion pour la musique. D'après Njiva Andriamarondraibe, leader du groupe «New Called prend une autre tournure. Dorénavant, l'objectif est d'inviter les jeunes à avoir une relation personnelle avec Jésus en tant que sauveur personnel et devenir des adorateurs du Seigneur.» Faisant du Jean 15 :16 « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne » leur leitmotiv, ils ont d'abord jeté leur dévolu sur la musique en premier lieu. « Nous avons choisi précisément le gospel, car les jeunes malgaches sont férus de musique. Et comme faire carrière dans la musique attire beaucoup, il est important pour eux de s'ouvrir à tous horizons artistiques »enchaîne toujours Njiva Andriamarondraibe. Etant une branche du Madagascar Christian ministries, (MCM), New Called fait partie d'une collectivité qui rassemble des groupes d'intercesseurs et d'intervenants d'actions sociales.