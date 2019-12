Madagascar: Airtel Madagascar - Renouvellement du partenariat avec MHM pour la promotion de la santé pour tous.

Tanja Hock, présidente de MHM et Eddy Kapuku, DG d' Airtel Madagascar ont renouvelé le partenariat pour la promotion de la santé pour tous.

Depuis 2012, le 3e opérateur mobile mondial accompagne Mobile Hilfe Madagaskar (MHM) dans ses activités, notamment en matière de santé maternelle.

Airtel Madagascar confirme son statut d'opérateur dynamique, respectueux et solidaire. L'opérateur soutient depuis plusieurs années des projets en faveur de la santé et du bien-être de la population malgache et continue sur sa lancée en renouvelant son partenariat avec Mobile Hilfe Madagascar (MHM).

Efficacité

Dans cet élan de solidarité, Airtel Madagascar met à la disposition des équipes de MHM les moyens de communication permettant d'assurer le bon fonctionnement de leurs activités. La collaboration se fait sous forme d'octroi de matériels et de connexion Internet permettant aux équipes sur terrain de rester connectées même dans les zones d'interventions les plus reculées. Une aide qui a démontré son efficacité depuis le début du partenariat parce qu'elle a permis de sauver de nombreuses vies. « Cette action conjointe que nous réalisons avec Airtel Madagascar a permis jusqu'à ce jour de sauver des milliers de vie et de redonner du sourire aux patients qui avaient perdu tout espoir de guérison. Grâce à notre camion de mission humanitaire MidMob, nous sillonnons les quartiers de la ville où vivent les personnes démunis et les sans- abri pour leur apporter des soins médicaux faute de moyen financier. Nous sommes aujourd'hui fiers des résultats de notre mission et de notre contribution dans l'amélioration des conditions de vie de la population malgache ». a déclaré Tanja Hock, présidente de MHM.

Méritoire

Le geste est, en tout cas, méritoire pour Airtel Madagascar qui continue d'afficher sa détermination à œuvrer pour le bien-être de la population « Les initiatives qui ont trait à la promotion de la santé sont des sujets qui nous touchent et pour lesquels nous sommes très sensibles. C'est la raison pour laquelle nous renouvelons notre partenariat avec MHM car la santé constitue une composante essentielle du capital humain : des individus en meilleure santé sont de fait plus productifs et participent activement au développement du pays » a déclaré Eddy Kapuku, Directeur Général d'Airtel Madagascar. Une manière, en somme, de reconnaître que « la santé est comme un puissant instrument de développement durable, et un domaine impactant la vie de l'enfant et de l'adolescent dans sa globalité, et celle de la mère en particulier » Raison pour laquelle, d'ailleurs, Airtel Madagascar a une fois de plus manifesté son engagement à soutenir les activités de Mobile Hilfe Madagascar pour les prochaines années.

Mobile Hilfe Madagaskar est une Organisation Non Gouvernementale œuvrant dans le domaine de l'aide humanitaire et développement rural créée en 2010 en Allemagne. Etablie à Madagascar en 2011, l'ONG emploie en permanence une trentaine de salariés locaux ainsi qu'une dizaine de volontaires bénévoles internationaux. Les activités de l'ONG sont axées sur des objectifs spécifiques dont l'amélioration des soins et des équipements médicaux, la formation continue et le perfectionnement des personnels médicaux...