Madagascar: Pétanque - BIC met la barre très haute

Le traditionnel tournoi du Bouliste Ialatsara Club d'Ambohimahasoa ne cesse de nous étonner au fil des ans.

Cette année encore, Zozo Rakotovazaha a mis les petits plats dans les grands en primant tous les quarts finalistes des trois catégories allant des triplettes hommes en passant aux doublettes dames jusqu'aux doublettes vétérans. D'abord chez les hommes et moyennant le droit de 60.000 ariary, les vainqueurs recevront 3 scooters Jog 90 en sus des coupes. Les deuxièmes reçoivent outre une prime de 400.000 ariary et trois jeux de boule Obut. Les troisièmes et les quatrièmes reçoivent 240.000 ariary contre 60.000 ariary aux 5es jusqu' aux 8es.

Chez les dames, les gagnantes auront aussi deux scooters Jog 50 et des coupes. Les malheureuses finalistes auront des boules Obut et deux rice-cookers contre des réchauds pour les troisièmes et les quatrièmes. 60.000 ariary soit le double du droit d'inscription seront offerts aux 5es jusqu'au 8es. Les vétérans de plus de 55 ans et non 60 comme la majorité le demande, auront à payer 40.000 ariary de droit. Et là aussi, les vainqueurs recevront deux scooters, une première pour cette catégorie, mais aussi des coupes.

Les seconds gagnent des boules Obut et 200.000 ariary. La même somme sera offerte pour les troisièmes et quatrièmes. Du 5e au 8e, BIC va encore donner 40.000 ariary. Du jamais en fait mais prévisible car Zozo Rakotovazaha a promis de faire les choses en plus grand. Rendez-vous donc à Ankatso et au CBT pour les quarts de finale.