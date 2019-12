Madagascar: PAM - Assistance alimentaire renforcée pendant la période de soudure

230.000 personnes souffrant d'insécurité alimentaire dans le Sud de Madagascar, principalement en raison de la sécheresse, sont ciblées par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour bénéficier d'une assistance alimentaire et nutritionnelle durant la période de soudure.

Des séries de distributions de rations alimentaires - incluant du riz, de l'huile végétale et une bouillie fortifiée riche en nutriments appelée Supercereal - ainsi que des distributions d'argent en espèces, seront effectuées au profit des populations souffrant d'insécurité alimentaire dans les régions du Sud de Madagascar. S'ensuivra une série d'activités de relèvement précoce telles que la réhabilitation ou la création de biens communautaires indispensables dans la préparation aux urgences et de réduction des risques et de catastrophes (reboisement, protection des bassins versants, pistes rurales... ) et des formations en techniques agricoles. Une assistance nutritionnelle en prévention de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de deux ans et les femmes enceintes et allaitantes, sera également fournie. Ces groupes vulnérables recevront ainsi des suppléments nutritionnels pendant la période de soudure.

Aide alimentaire d'urgence. En complément des rations alimentaires et une certaine somme d'argent, des activités de sensibilisation et de formation sur l'hygiène, ainsi que des dépistages des enfants malnutris et la préparation aux futurs chocs et réduction des risques et de catastrophe, seront mises en place. Dans la même foulée, des séances de partage de bonnes pratiques de santé et des séances des démonstrations culinaires et d'éducation nutritionnelle sont prévues pour les mères et les enfants. Ainsi, l'assistance du PAM qui arrive durant la période de soudure dont le pic, ce mois de décembre et au mois de janvier 2020, coïncide avec la période culturale, permettra aux ménages de se concentrer sur leurs activités agricoles. « Les efforts coordonnés des différents acteurs ont contribué à éviter une dégradation de la situation alimentaire et nutritionnelle des familles les plus désœuvrées dans les régions du sud, cependant les dernières évaluations indiquent que certains districts comme Ampanihy, ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence, du fait d'une sècheresse prolongée qui a affecté les dernières récoltes », souligne Moumini Ouedraogo, représentant du PAM à Madagascar.

Plusieurs acteurs et partenaires contribuent à la concrétisation de cette assistance alimentaire et nutritionnelle du PAM, dont notamment le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC), l'Office national de nutrition (ONN), le ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme, ainsi que des pays et organisations donateurs tels l'Allemagne, la Corée du Sud, les Etats-Unis à travers l'USAID, la France, le Japon, la Principauté de Monaco et l'Union européenne par le biais de ECHO (Protection civile et Opérations d'aide humanitaires européennes).