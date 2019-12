Madagascar: La nécessité d'une décentralisation effective

La décentralisation est cette structure idéale évoquée par tous les régimes, mais qui n'a jamais été appliquée. Le pouvoir central n'a jamais voulu se séparer de ses prérogatives pour permettre aux collectivités la libre utilisation de leurs ressources financières.

L'état jacobin a ainsi étouffé toutes les initiatives des autorités locales pour la gestion de ces ressources et il est devenu ainsi un frein au développement. Aujourd'hui, la politique de l'état est en train de s'assouplir et les autorités ambitionnent de réaliser une décentralisation effective. La réalité est encore tout autre, mais la volonté est là. L'atelier qui a été organisé par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation cette semaine a déterminé les clés essentielles pour y parvenir.

Les discours prononcés à l'ouverture de cet atelier sont sans ambiguïté. Il a été rappelé qu'après 25 années de mise en œuvre, le processus de la décentralisation est inachevé. Les effets escomptés sur l'amélioration de la vie de la population sont mitigés Le régime actuel préconise « une réforme en profondeur, structurante et ambitieuse ». La politique générale de l'état accorde une priorité à « l'autonomie et à la responsabilisation des collectivités territoriales décentralisées » pour assurer une stabilité politique et un ancrage territorial solide des politiques publiques.

C'est la vision de l'IEM qui guide ce processus. Tous les représentants de l'exécutif, du Parlement, des collectivités territoriales décentralisées étaient présents et ont mené des discussions approfondies sur différentes problématiques. Un premier pas a déjà été accompli avec la nomination par l'état de gouverneurs dont les pouvoirs ont été élargis. D'autres étapes vont par la suite être franchies et à terme on devra avoir une véritable décentralisation permettant un développement au niveau local. Le chemin est long, mais la volonté est réelle.