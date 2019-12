Congo-Kinshasa: «Ensemble pour la République» - Katumbi et Lumbi dans la bataille pour 2023 !

Ouverts il y a 48 heures, les travaux de création du parti politique de Moïse Katumbi, «Ensemble pour la République», ont pris fin ce mercredi 18 décembre 2019, à Lubumbashi.

A l'issue de ces assisses, Pierre Lumbi Okongo a été désigné Secrétaire général, le tout premier, de ce nouveau parti membre de la méga plateforme Ensemble pour le changement. Alors qu'il envisageait déjà une retraite politique bien méritée, le Président du Mouvement Social dit avoir accepté cette responsabilité qui va sans doute être une lourde tâche, parce qu'en face d'un peuple en détresse, "nous ne pouvons pas choisir notre propre confort". Déjà au début desdits travaux, l'ancien gouverneur du Katanga a souligné qu'«Ensemble pour la République» dont il est le président, est un grand parti proche des congolais et à leur écoute. Un parti dont les animateurs partagent leur sort. Un vrai parti populaire et démocratique.

Toutes les six formations politiques membres du G7, à savoir, le MS, ARC, UNADEF, PDC et ADP, ont consulté leurs bases respectives et accepté de se diluer dans ce parti mis en place par Moïse Katumbi.

Ensemble pour le changement prend ainsi plus de poids en tant que plateforme politique, et s'aligne au même titre que le Front Commun pour le Congo (FCC) de Joseph Kabila ou le Cap pour le changement (CACH) de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Toutefois, elle reste une nouvelle-née qu'il faut faire grandir et mûrir, principalement en perspectives des échéances électorales de 2023 en République Démocratique du Congo.

Le nouveau Secrétaire Général de ce parti, Pierre Lumbi, se chargera dans un premier temps de mettre au point les documents légaux et administratifs pour l'obtention de l'enregistrement au niveau du ministère de l'Intérieur. Moïse Katumbi l'a précisé à la clôture des travaux de création de son parti ce mercredi.

Aussi, aidera-t-il le Président dans la constitution de l'équipe qui aura pour mission d'implanter Ensemble pour la République sur toute l'étendue de la RDC. Mais également de proposer l'équipe exécutive qui va immédiatement se déployer à travers le pays afin d'implanter le Parti.

Dans son discours de clôture des travaux, Moïse Katumbi a laissé entendre qu'il accepte de présider ce parti dont il est aussi fondateur, à la demande des participants. "A votre demande unanime de me voir présider aux destinées de ce grand Parti, je l'accepte de tout cœur. Je vous exprime ma profonde gratitude. Soyez rassurés que je mettrai toute mon énergie en tant que leader pour atteindre notre objectif, c'est-à-dire, la transformation profonde de notre pays dans le sens de construire ensemble un Congo prospère pour tous. A vos côtés, je ne ménagerai aucun effort pour porter les valeurs de la République afin de répondre aux attentes du peuple congolais", a-t-il soutenu.