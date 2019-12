Afrique Centrale: Signature de la charte révisée de la CEEAC à Libreville

Avec la signature de la charte révisée de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, les chefs d'Etat espèrent donner une nouvelle impulsion à ce regroupement sous régional en quête d'une meilleure intégration économique.

La Communauté Économique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) est loin d'atteindre des résultats suffisants notamment en matière d'intégration régionale. Conscient de cette faiblesse et face aux nouveaux défis, les 11 chefs d'État et de gouvernement réunis en Sommet extraordinaire à Libreville ont décidé de donner une nouvelle impulsion à travers une réforme institutionnelle et structurelle de la CEEAC.

En apposant sa signature sur la charte révisée de la CEEAC, le Chef de l'État congolais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est engagé, comme ses pairs, à œuvrer au sein d'une organisation dynamique et viable à l'instar d'autres blocs sous régionaux africains. Parmi les innovations apportées figure la création d'une Commission de la CEEAC comme organe exécutif en lieu et place du secrétariat général.

Pour relever le défi sécuritaire, les chefs d'État ont convenu de créer la Copax, la commission de paix et sécurité de l'Afrique Centrale. Créée il ya 36 ans à Libreville, c'est dans la même ville que les dirigeants régionaux ont repensé la CEEAC.

C'est aussi un motif de fierté pour le président Ali Bongo Ondimba d'abriter ces assises et d'accueillir 11 délégations africaines. Les Chefs d'État ont décidé de se retrouver au premier trimestre 2020 pour donner corps à leur réforme.

C'est le président de la République gabonaise et président en exercice de la CEEAC, Ali Bongo Ondimba, qui a ouvert les travaux en présence de quatre chefs d'Etat notamment Félix Tshisekedi (République démocratique du Congo), Idriss Déby Itno (Tchad), Félix Archange Touadera (Centrafrique) et Evaristo Carvalho (Sao Tome et Principe). Le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Nkoghe Bekale et les membres de son gouvernement ont également pris part audit sommet.

« Je tiens ici à renouveler mon ferme engagement pour la redynamisation de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale », a affirmé Ali Bongo Ondimba, avant de se retirer avec les présidents et les différents représentants.

Une organisation en mal de reconnaissance

Née il y a une trentaine d'année, la Communauté économique des Etats d'Afrique centrale a pourtant du mal à s'affirmer face aux autres organisations régionales.

Après plusieurs échecs à intégrer économiquement les pays de sa zone, la CEEAC veut, grâce à ce sommet, se réformer pour mieux faire face aux défis de la région. Cet évènement a lieu sous la présidence tournante d'Ali Bongo Ondimba. Le chef de l'Etat gabonais a profité de ce sommet pour faire son retour politique sur le plan international après son AVC et dans un contexte de purge politique interne au Gabon.

Bilan mitigé

Créé en 1983, l´objectif de la CEEAC était d'assurer le développement économique, social et culturel de l'Afrique centrale en lui donnant les structures nécessaires pour aboutir à un marché commun entre les 11 pays de la zone centrale africaine.

Elle est née du plan d´action de Lagos d'avril 1980, adopté par l'Organisation de l'unité africaine (OUA), l'actuelle UA, où le but des Etats africains était de parvenir à une démocratie économique. Mais après plus de trois décennies, le bilan est mitigé. Malgré un espace riche en ressources naturelles, la CEEAC a du mal à rassembler ses membres autour d'un but commun.

« En réalité, dans cette zone économique, nous avons des pays qui n'ont quasiment pas de relations économiques », explique Mays Mouissi, économiste camerounais. « Donc l´échec de la CEEAC est avant tout un échec en matière d'intégration. Ensuite on a plusieurs membres de la CEEAC qui sont aussi membres d´autres organisations dans d´autres espaces régionaux ». Mays Mouissi a évoqué également les barrières linguistiques entre le français, le portugais, et l'espagnol qui jouent, selon lui, également un rôle.

Concurrencer la CEDEAO

Ce sommet a donc pour but d'accélérer le processus d'intégration économique en Afrique centrale. Mais selon Etienne Akono, agrégé d'économie de l'Université de Douala, pour que ces réformes aboutissent, il faudra que les dirigeants s'arment de patience : « Il faudra que les différents acteurs comprennent que ce genre de réformes sont structurelles, cela suppose que ce ne sont pas les actuels acteurs qui en bénéficieront ».

A long terme, l'Afrique centrale souhaite donc faire de la CEEAC un organisme d'intégration sous-régional aussi développé que la CEDEAO en Afrique de l'Ouest.