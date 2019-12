Congo-Kinshasa: Le FMI impose une ligne de conduite au pays

Après sept ans de passage à vide, la RDC revient enfin dans le giron du FMI. Avant la conclusion d'un programme triennal, censé s'étendre entre 2020 et 2022, le FMI soumet la RDC à un test par la mise en œuvre d'un programme de référence de six mois (décembre 2019 à mai 2020).

Preuve de sa bonne foi, le FMI a directement mis à la disposition de la RDC 368,4 millions Usd de soutien à la balance des paiements. De l'exécution de ce programme de référence dépendra la suite des discussions entre les deux parties. Il y a, par conséquent, une ligne de conduite à respecter scrupuleusement : augmenter les revenus, lutter contre la corruption et améliorer la gouvernance.

L'approbation, le lundi 16 décembre 2019, par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) pourrait être comptée parmi les premiers succès de Félix Tshisekedi. C'est grâce à lui que les discussions entre la RDC et le FMI ont été relancées en octobre dernier, après sept ans d'interruption. Le président de la République a jeté le pont, avant que le gouvernement ne prenne les relais. Le 16 décembre 2019, les efforts de toute l'équipe gouvernement ont été enfin récompensés par la décision du Conseil d'administration du FMI.

Avec cette approbation, la RDC bénéficie d'un apport substantiel de 368,4 millions Usd au titre de la facilité de crédit rapide (FCR) pour permettre aux autorités congolaises de répondre à leurs besoins urgents de balance des paiements.

Selon le communiqué officiel du FMI, publié en anglais, ce programme de référence est destiné « à guider la mise en œuvre des politiques, à donner aux autorités plus de temps pour identifier, hiérarchiser, et mettre en œuvre des réformes visant à augmenter les revenus, à lutter contre la corruption et à améliorer la gouvernance ».

Dans son communiqué relatif à l'approbation de ce programme de référence, le FMI note que « l'environnement économique reste difficile et vulnérable aux chocs. La croissance du PIB réel devrait ralentir à 4,5% en 2019 contre 5,8% en 2018 ». Son diagnostic traduit le grand challenge qui attend le gouvernement jusqu'à l'échéance de ce programme, soit mai 2020. « La récente baisse des prix des produits de base, les nouvelles initiatives de dépenses et le relâchement de la surveillance des dépenses au cours de la période de transition politique, indique le FMI, ont conduit à une position budgétaire plus faible, principalement financée par la Banque centrale. Dans ce contexte, les réserves internationales sont tombées aux niveaux extrêmement bas, créant des besoins urgents de balance des paiements ».

La ligne rouge

En adhérant aux conditions fixées par le FMI, au travers ce programme de référence, la RDC a en même temps pris des engagements qu'elle devra impérativement tenir pour ne pas décevoir les administrateurs du FMI qui ont en sa capacité d'assainir sa gouvernance économique. Evidemment, la grande partition se joue au niveau des finances publiques. La clé pour y arriver nécessite une mobilisation accrue des recettes, tout en veillant à la qualité des dépenses. Au bout de compte, le FMI craint que la RDC ne soit plus portée à rogner ses maigres réserves en devises pour financer son déficit public.

A tout prendre, il y a donc une ligne rouge qui a été tracée au chef de l'Etat Félix Tshisekedi. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à son leadership que le FMI a repris langue avec le gouvernement. A ce titre, Félix Tshisekedi a une responsabilité morale pour la réussite de ce programme. C'est en principe le chef d'orchestre qui va battre le rythme pour que tout le monde revienne dans les rangs. Revenir dans les rangs signifie imposer une ligne de conduite au niveau institutionnel pour que toutes les actions, en recettes et en dépenses, prennent en compte les recommandations contenues dans le mémorandum convenu avec le FMI. Il y va de la survie de ce programme de référence, et surtout des chances de la RDC, d'espérer conclure, en juillet 2020, un programme triennal (2020 - 2022), assorti d'importants appuis budgétaires de divers partenaires au développement.

Pour l'instant, le FMI juge le gouvernement sur parole. Il attend le mesurer par les actes. La prochaine revue de la mise en œuvre est prévue autour du 5 janvier 2020. C'est dire combien il est important pour le gouvernement de remettre le plus rapide possible de l'ordre dans les finances publiques pour boucler l'année avec une marge de déficit convenue avec le FMI, soit 554 milliards de Francs congolais. Pour l'instant, des statistiques disponibles rapportent un déficit qui se situe bien au-delà de cette marge.

« On va droit au mur. Il faut déjà craindre le pire », pense circonspect, un expert proche du dossier. Il relativise en même temps : « On peut encore retourner cette situation. Tout dépend de l'attitude qu'on va adopter, avec l'espoir que les recettes progressent, tout en contenant les dépenses. A la fin de cette année, on doit envoyer un bon signal au FMI en restant dans la marge déficitaire négociée avec le FMI. C'est une nécessité pour ne pas décevoir ».

En cette fin d'année, il y a donc une ligne rouge à ne pas franchir. Il s'agit de ramener le déficit public dans les proportions contenues dans le programme de référence, soit 554 milliards de Francs congolais. Pour y arriver, un sérieux arbitrage s'impose pour demeurer dans les limites du programme approuvé le 16 décembre 2019. Il y a urgence.