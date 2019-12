Congo-Kinshasa: Victimes des inondations, 2.750 ménages assistés par le HCR au Nord-Ubangi

La fin, vers le 15 novembre dernier, de la saison des pluies dans les provinces du Nord et Sud-Ubangi a été dramatique. Et jusqu'il y a quelques deux ou trois semaines, les populations de ces deux provinces dormaient encore à la belle étoile. Conformément à sa mission de protection des vulnérables, le Haut commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) n'est pas resté insensible à des situations de ce genre.

Kambo, village situé à 17 km de la ville de Gbadolite dans la province du Nord-Ubangi, a été, le mercredi 18 décembre 2019, le site ayant servi au lancement, par le HCR, de l'opération de distribution des kits ménagers aux victimes des inondations des récentes pluies diluviennes. Cette opération se poursuivra la semaine prochaine dans la province du Sud-Ubangi.

Selon M. Grâce Merengue, chef d'antenne de la Commission nationale pour les réfugiés (CNR) à Gbadolite qui supervise cette opération sur les sites de Kambo, Mobay centre et Lembo, bien que l'on compte 180.000 personnes sinistrées sur toute la province correspondant à plus de 90.000 ménages, le HCR a ciblé 2000 ménages qui correspondent à environ 10.000 personnes. C'est ainsi qu'avec 1.800 personnes à Kambo, 362 ménages ont bénéficié du HCR des kits comprenant trois nattes, trois couvertures, trois moustiquaires, trois jerricanes et une bâche.

Cette opération s'effectue dans l'ordre et la discipline d'autant plus que ce sont des chefs de familles qui retirent ce don du HCR sur la base d'une liste préétablie. Et les autochtones sont considérés comme des sinistrés par avoir été également victimes de la même manière que les réfugiés venus de la République Centrafrique.

Pour les deux provinces, le don du HCR est évalué à 25 tonnes, soit 1500 kits articles ménagers dans l'ensemble, à raison de 750 par province. Les 2000 ménages par province reçoivent chacun le cash d'une valeur de 50 dollars à titre de subvention monétaire à usage multiple. Cela fait un total de 5.500 kits ménages pour les deux provinces à distribuer d'ici la fin de ce mois de décembre.

La semaine prochaine, le HCR ira à la rescousse des sinistrés de la province du Sud-Ubangi.