Algérie: Les termes du serment prévu par l'article 90 de la Constitution

Alger — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, élu le 12 décembre président de la République, a prêté serment jeudi devant le peuple lors d'une cérémonie officielle au Palais des Nations (Alger) en présence des hautes instances de la Nation.

Voici les termes du serment prévu par l'article 90 de la Constitution:

"Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs, ainsi qu'aux idéaux de la révolution de novembre éternelle, je jure par Allah Tout-Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique, de défendre la Constitution, de veiller à la continuité de l'Etat, de réunir les conditions nécessaires au fonctionnement normal des institutions et de l'ordre constitutionnel, d'œuvrer au renforcement du processus démocratique, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la République, de préserver l'intégrité du territoire national, l'unité du peuple et de la Nation, de protéger les libertés et les droits fondamentaux de l'homme et du citoyen, de travailler sans relâche au développement et à la prospérité du peuple et d'œuvrer, de toutes mes forces, à la réalisation des grands idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde. Allah en est témoin".