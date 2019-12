Sénégal: Eau et assainissement - La Pologne souhaite partager son expérience avec le pays

Diamniadio — Wojciech Ponikiewski, le directeur adjoint du département de la coopération économique au ministère polonais des Affaires étrangères, a réaffirmé jeudi à Dakar l'engagement de la Pologne à partager avec le Sénégal son expérience acquise dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement.

M. Ponikiewski conduit une délégation venue prendre part à un atelier de deux jours, à Diamniadio (environ 30 km à l'est de Dakar), en perspective d'un partage d'expérience en matière de gestion et de la gouvernance du secteur de l'eau, entre la Pologne et le Sénégal.

La délégation polonaise est constituée essentiellement de chefs d'entreprises, de chercheurs et d'universitaires.

Cette visite s'inscrit dans une démarche des chefs d'Etat des deux pays de renforcer la coopération entre Dakar et Varsovie, selon les deux parties.

Les deux dirigeants l'avaient exprimé lors de la visite du président Macky Sall en Pologne, en octobre 2016, a rappelé le ministre sénégalais de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, à l'ouverture de l'atelier.

Wojciech Ponikiewski s'est réjoui de "l'approche scientifique" et de "la volonté politique" du gouvernement du Sénégal en matière de gestion et de gouvernance de l'eau.

"Le Sénégal est un partenaire clé pour la Pologne en Afrique de l'Ouest", en plus d'être "un pays qui a beaucoup de potentialités", a-t-il souligné.

Selon Serigne Mbaye Thiam, l'atelier organisé par la Pologne, le Sénégal et l'Organisation de coopération et développement économiques (OCDE) devrait permettre aux autorités sénégalaises d"'identifier" les opportunités pouvant leur permettre de "sécuriser" leurs ressources en eau et d'en faire un outil de "développement".

Il s'agit d"'articuler les résultats des échanges [entre les deux pays], sous forme de contribution aux travaux préparatoires du neuvième Forum mondial de l'eau" prévu à Dakar du 22 au 27 mars 2021.

L'atelier est l'occasion de "penser la gestion des ressources en eau dans une perspective circulaire connectée et holistique, pour répondre aux grands enjeux (... ) de l'eau", a souligné M. Thiam.

Aux côtés du secrétaire exécutif du Forum mondial de l'eau Abdoulaye Sène, de techniciens et des responsables des services de son ministère, il a dit que cette rencontre de deux jours sera l'occasion pour le Sénégal de "présenter le secteur de l'eau, les mécanismes d'approvisionnement en eau des populations urbaines et rurales, ainsi que les modalités de sa gouvernance et de son financement".