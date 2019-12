Algérie: Le président Tebboune - Le pays a besoin de classer ses priorités pour éviter des lendemains incertains

Alger — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, jeudi à Alger, que l'Algérie "a besoin, en cette période délicate, de classer ses priorités pour éviter des lendemains incertains", précisant que l'Etat "sera à l'écoute des aspirations profondes et légitimes du peuple au changement profond du mode de gouvernance".

"L'Algérie a besoin en cette période délicate de classer ses priorités pour éviter des lendemains incertains. Partant, j'avais annoncé que l'Etat serait à l'écoute des aspirations profondes et légitimes de notre peuple au changement radical du mode de gouvernance et à l'avènement d'une nouvelle ère, fondée sur le respect des principes de la démocratie, de l'Etat de droit, de la justice sociale et droits de l'Homme", a indiqué M. Tebboune dans une allocution prononcée à l'issue de sa prestation de serment.

"La situation que traverse le pays nous interpelle, plus que jamais, à parfaire notre gouvernance pour corriger les points faibles de notre pays, réunir les conditions nécessaires à la relance de la croissance économique, au développement de notre pays et à la consolidation de sa place dans le concert des Nations", a-t-il soutenu.

Il a mis l'accent, en outre, sur l'impérative relance du développement économique à travers de grands projets et infrastructures de base, en sus de l'encouragement de l'investissement productif, la diversification du tissu industriel à travers la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) et de l'activité économique créatrice de postes d'emploi.