Algérie: Gymnastique - Mohamed Yamani honoré pour l'ensemble de sa carrière

Alger — L'ancien gymnaste, Mohamed Yamani, premier athlète algérien à participer aux Jeux olympiques en 1964 à Tokyo (Japon), a été honoré mercredi à Alger par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, pour l'ensemble de sa carrière et sa contribution au développement du mouvement sportif national durant plus de 60 ans.

Lors de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement et d'anciens athlètes ayant participé aux olympiades, le ministre de la jeunesse et des sports, Abderaouf Bernaoui, s'est dit très fier de rendre hommage à Mohamed Yamani, qui a œuvré durant toute sa carrière au développement du sport algérien.

"L'Algérie a toujours eu cette culture de la reconnaissance pour les athlètes qui ont représenté les couleurs nationales durant leur carrière. C'est important de reconnaitre à sa juste valeur la contribution de Yamani au rayonnement du mouvement sportif national", a déclaré Bernaoui.

De son côté, Mohamed Yamini, qui a annoncé lundi dernier son retrait du mouvement sportif national à l'âge de 81 ans, a profité de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui l'ont aidé durant sa longue carrière au service du mouvement sportif national, continental et international.

"J'ai fait le choix de me retirer complètement et définitivement du mouvement sportif avec la satisfaction du devoir accompli. Je suis très ému par cet hommage, mais il est temps de passer le flambeau à la jeune génération, qui j'en suis sure est capable de mener l'Algérie vers d'autres succès", a-t-il assuré.

Yamani a occupé plusieurs fonctions après sa carrière de gymnaste, dont celles de président de la Fédération algérienne de gymnastique et de l'Union africaine de la discipline, avant d'être directeur du musée olympique d'Alger, dont le contrat à la tête de cette structure prendra fin en janvier 2020.