Sénégal: Impacts de l'exploitation du pétrole et du gaz sur les ressources halieutiques - Un plan de prevention des risques en gestation

Le Forum civil, en partenariat avec le ministère de la Pêche et de l'économie maritime a organisé hier, mercredi 18 décembre, un atelier de lancement du processus de mise en place d'un plan de prévention aux impacts et risques de catastrophes écologiques sur les ressources halieutiques à l'aune de l'exploitation des ressources pétrolières et gazière

Pour la prévention des impacts et risques de catastrophes écologiques sur les ressources halieutiques à l'aune de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières au Sénégal, un plan de prévention sera mis en place. A cet effet des concertations entre les différents acteurs ont été enclenchées hier, mercredi 18 décembre, sous la houlette du Forum Civil et du ministère de la Pêche et de l'économie maritime.

« Avec les importants gisements de ressources pétrolières et gazières découvertes au Sénégal, il est opportun que des concertations soient tenues entre acteurs concernés pour échanger sur les interactions et la durabilité des activités océaniques.

Si ces ressources minières offshore sont bien gérées, elles pourront accélérer la croissance économique de nos pays et permettre à long terme de faire du Sénégal un pays industrialisé et à revenu intermédiaire d'ici l'année 2030 », a fait savoir Mamadou Goudiaby, directeur de la pêche maritime.

Selon lui, les risques liés à l'exploitation du pétrole ou du gaz sont essentiellement orientés vers les ressources halieutiques. « Ce sont des risques de toxicité aigüe et chronique avec des conséquences néfastes qui peuvent conduire à la mortalité », souligne-t-il.

Parlant de l'apport du secteur de la pêche dans l'économie nationale, le directeur de la pêche maritime a informé que la contribution de la pêche dans l'économie sénégalaise est de 3, 2% du Pib.

Mieux, il ajoute que les populations du littoral maritime mangent quotidiennement par personne, par habitant et par an 30 à 40 kilogrammes de poissons.

« Selon la Fao, nous sommes en moyenne à 29 Kg par habitant et par an. Lorsque nous ne prenons pas suffisamment de précaution d'anticipation par rapport à cette exploitation, cette consommation en denrée d'origine halieutique va s'effondrer », prévient-il.