Sénégal: Droits de propriété littéraire et artistique - Une hausse de 300 millions de francs CFA en 4 ans

La Revue annuelle conjointe (Rac) 2019 du Plan Sénégal émergent(Pse) relève une hausse de 324 millions 500 mille de francs Cfa sur le volume des droits de propriété littéraire et artistique entre 2104 et 2018. Le document note également, que la Sodav est confrontée à un certain nombre de difficultés.

«Dans le cadre de l'amélioration du potentiel économique de la culture, le volume des droits de propriété littéraire et artistique perçus a enregistré une hausse de 324,5 millions entre 2014 et 2018», lit-on dans la Revue annuelle conjointe.

Cette performance enregistrée s'explique d'après le document, principalement par la mise en place des antennes régionales pour étendre et faciliter le recouvrement au niveau des régions.

En dépit de ce résultat jugé «satisfaisant», le rapport évaluant les réalisations annuelles dans le cadre du Pse souligne que «la Sodav est confrontée à des difficultés liées au refus de paiement des usagers, au manque de moyens tant matériel que financier et au déficit de ressources humaines pour assurer la collecte».

La Rac 2019 fait savoir, par ailleurs, que pour une mise en œuvre efficace du programme de la valorisation du potentiel économique, le budget du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Fopica) a été porté à 2 millions de francs Cfa, afin de mieux soutenir des activités de production, d'exposition et de promotion cinématographiques et audiovisuelles.

Cependant, note le rapport, les crédits alloués au Fopica pour la gestion 2018 ne sont pas mobilisés. Il informe tout de même, que 27 entreprises cinématographiques ont été subventionnées à l'occasion des festivals et pour des appuis lors des participations à des manifestations internationales ainsi que 4 productions cinématographiques sur un objectif de 25, sous forme d'avance à régulariser dès la mise en place des crédits en 2019.