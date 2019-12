Congo-Brazzaville: Transports terrestres - Le contrôle des tricycles et monocycles reporté

L'opération qui était en cours de réalisation dans la ville océane est suspendue et sera relancée en février prochain, a confié Jean Robin Ossa, chef de bureau des transports urbains et routiers de la direction départementale des Transports terrestres de Pointe-Noire, le 19 décembre, dans un entretien avec Les Dépêches de Brazzaville.

Le contrôle des motos Djakarta (à deux roues) et Kavaki (à trois roues) a été lancé le 12 décembre mais a été suspendu le 17 décembre en raison de difficultés rencontrées dans son exécution. Ces difficultés sont liées, entre autres, à la logistique et aux divergences avec la police. L'opération vise à mettre de l'ordre dans la conduite de ces motos dont le nombre ne cesse d'augmenter dans la ville océane. Bon nombre de ces engins ne sont pas immatriculés et la plupart des motocyclistes ne disposent pas de permis de conduire catégorie «A», comme l'exige la réglémentation. «Le secteur des transports est bien réglementé dans notre pays mais ces motocyclistes passent outre la règlementation», a expliqué Jean Robin Ossa.

En effet, tout usager de la voie publique doit être identifiable et nul ne peut circuler sur ladite voie s'il n'est pas détenteur d'un permis de conduire portant son nom et délivré par les autorités compétentes. Aussi Jean Robin Ossa a-t-il indiqué : «Le fait qu'ils ne disposent pas de plaque d'immatriculation ne permet pas de les répertorier et on n'arrive pas à les identifier en cas de dégâts ».

Par ailleurs, ce dernier a informé de la reprise en février prochain de cette opération qui porte sur le contrôle des plaques d'immatriculation et des permis catégorie «A» que les motocyclistes doivent obligatoirement avoir.