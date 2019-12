Sénégal: Diourbel - Incendie volontaire sur les 4 maisons de Moustapha Cissé Lo

La Chambre criminelle du TGI de Diourbel, dans sa 3e affaire inscrite au rôle, a acquitté Serigne Assane Mbacké poursuivi pour incendie volontaire sur des lieux servant d'habitation et vol en réunion avec escalade et effraction.

Par contre le tribunal a condamné Pape Mor Mbengue et Sidy Bara à 2 ans ; ils ont été reconnus coupable d'association de malfaiteurs et de vol en réunion avec usage de véhicule. Et Bassirou Ndiaye et Pape Ndiaye reconnus coupable de complicité écopent chacun de 3 ans de prison ferme.

Serigne Assane Mbacke était, hier mercredi, à la barre de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Diourbel. Il était poursuivi pour incendie volontaire sur des lieux servant d'habitation et vol en réunion avec escalade et effraction. Le prévenu ne s'est pas présenté, hier mercredi, à la barre du tribunal.

En effet, 4 maisons appartenant au député Moustapha Cisse Lo avaient été saccages et incendies, le 20 juin 2014, lors des élections locales.

Serigne Assane Mbacké qui avait revendiqué cet acte dans une émission télévisée (sur Sen Tv et 2Stv) avait été placé sous mandat de dépôt avant de bénéficier d'une liberté provisoire.

L'avocat général a demandé l'acquittement du prévenu. Car au moment des faits, il était à Dakar. Ce qui a été corroboré par sa géolocalisation le jour des événements, confirme par Abdourahmane Sall. La Chambre criminelle a suivi l'avocat général en acquittant Serigne Assane Mbacke.

La partie civile a désisté. Auparavant le tribunal a condamné Pape Mor Mbengue et Sidy Bara, reconnus coupable d'association de malfaiteurs et vol en réunion avec usage de véhicule et les a condamné à 2 ans de prison ferme.

Bassirou Ndiaye et Pape Ndiaye, reconnus coupable de complicité écopent chacun de 3 ans de prison et devront payer à la partie civile la somme de 5 millions de francs Cfa.

La 4e affaire liée à une association de malfaiteurs a été reportée à la prochaine session. L'un des prévenus ne s'est pas présenté à la barre. Il s'agit de Massar Soumaré retenu à Thiès.