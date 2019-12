Seychelles: Le pays pourrait devenir un centre scientifique international, selon des entretiens avec la Chine

Les Seychelles et la Chine ont discuté de la possibilité pour la nation insulaire d'accueillir un centre international pour se concentrer sur la science et la coopération, en particulier au sein de l'économie bleue, a déclaré un haut responsable de l'État.

Le vice-président Vincent Meriton a fait cette déclaration à la SNA à la suite de discussions bilatérales tenues jeudi avec le conseiller d'État chinois Wang Yong à Eden Bleu.

M. Wong est aux Seychelles pour une visite officielle de trois jours, qui fait suite à une réunion tenue entre le président Danny Faure et le président Xi Jinping lors du Forum 2018 sur la coopération sino-africaine (FOCAC).

«Au cours de la discussion, nous avons eu la chance d'évaluer notre coopération et de regarder tous les projets en cours, ainsi que les récents accords que nous avons signés», a déclaré M. Meriton.

Les Seychelles et la Chine développent des relations depuis l'établissement des relations diplomatiques le 30 juin 1976.

Les Seychelles ont récemment signé trois accords commerciaux avec la Chine.

Le premier fournit des cadres pour l'exportation de poisson et de produits de la pêche des Seychelles vers la Chine, tandis que le second permet un accès au marché pour l'exportation et l'importation potentielles de poisson et de plantes.

Le troisième accord vise à établir et à développer des relations de coopération amicales et une assistance mutuelle entre les deux parties et à promouvoir et à faciliter les échanges bilatéraux entre les deux pays.

M. Meriton a également déclaré à la presse que les Seychelles avaient également reçu un don de plus de 200 000 $ pour l'amélioration du site de Bazar Labrin, où 35 kiosques et autres installations nécessaires seront construits. Le Bazar Labrin est un marché hebdomadaire qui a lieu le mercredi dans le quartier nord de Mahé à Beau Vallon où des produits et des aliments locaux sont en vente.

Le directeur général de l'Enterprise Seychelles Agency (ESA), Angelique Appoo, a déclaré que maintenant l'agence peut enfin aller de l'avant avec la mise en œuvre du projet après quelques difficultés à obtenir les financements nécessaires. Le site actuel sera fermé pour travaux à partir de janvier 2020.

«La construction des kiosques et des installations pertinentes améliorera la qualité de l'hygiène et des installations en général sur le site. En retour, cela améliorera le niveau de Bazar Labrin », a déclaré Mme. Appoo.

À la tête de la délégation de 23 membres aux Seychelles du 18 au 20 décembre, M. Wong effectue des visites au port de Victoria, à Providence Industrial Estate et Seychelles Broadcasting Corporation (SBC) House, entre autres.

La construction de SBC House, où seront basées la radio et la télévision nationales, est l'un des principaux projets financés par le gouvernement chinois aux Seychelles.

D'autres incluent le don de 21,4 millions de dollars à l'appui de projets liés à l'éducation, y compris la construction d'une nouvelle école technique et professionnelle et la construction du projet de logement à Corgate Estate.