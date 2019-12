Cameroun: Bee moto-taxi remporte le premier prix du concours Mon Pari 2019

Le projet est arrivé en tête des suffrages du jury au terme de la grande finale qui s'est tenue dimanche dernier à Douala.

Les rideaux sont tombés sur la première édition du concours Mon Pari 2019. Sur les 10 projets qualifiés pour la finale, seuls trois pouvaient s'en sortir avec une prime. C'est ainsi qu'au terme des différentes présentations devant le jury, c'est le projet Bee moto-taxi qui a été désigné par le jury comme étant le meilleur. Il est suivi par Bottle furniture qui se classe 2è et Kwecklee qui arrive en troisième position.

Comme celà était prévu, les trois premiers projets ont reçu leurs chèques du Pmuc principal sponsor respectivement de 500.000 pour le premier, 300.000 pour le deuxième et 200.000 pour le troisième.

Il faut dire que Le concours Mon Pari 2019 est un concours national visant à récompenser les jeunes Camerounais porteurs de projet, L'objectif visé ici etant de Réussir à faire éclore financièrement quelques projets de jeunes entrepreneurs.

"Nous sommes fiers car Nous avons réussi à donner l'opportunité aux jeunes camerounais de présenter leurs projets afin d'avoir des ouvertures pour pouvoir les développer" se satisfait Atome le responsable de Voilà moi consulting initiateur du concours.

Autre satisfecit au terme de cette finale est bien celui du président du jury Jesse Happy Ndongo le président du jury. " notre rôle était d'évaluer la pertinence des projets et chacun des projets répondant a Une problématique très précise. Voilà pourquoi les vainqueurs sont ceux là qui ont répondu a une problématique plus pratique. #MonPari2019 est dans ce sens une initiative à encourager. Il serait donc judicieux que plus d'entreprises se joignent a ce mouvement"

Le Pari 2019 étant réussi, le rendez vous a été donné par Atome en 2020 pour une autre campagne Mon Pari mais 2020 cette fois ci. Celle ci se voudra avec plus de participants, plus d'innovation et plus de créativité.