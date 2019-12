Algérie: Le président de la République réitère son engagement de redynamiser et renforcer l'économie nationale

Alger — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé jeudi après sa prestation de serment, qu'il œuvrerait à réaliser tous les engagements qu'il avait pris devant le peuple algérien, réitérant son attachement à la redynamisation et au renforcement de l'économie nationale.

M.Tebboune a mis l'accent sur l'impérative réforme du système fiscal à même de réaliser le décollage économique. "Nous procéderons à une réforme profonde du système fiscal (...) et veillerons à l'établissement d'incitations fiscales à même de garantir la relance de l'économie nationale, notamment du tissu des start-up et des petites et moyennes entreprises (PME)", a-t-il soutenu.

Le président de la République a estimé nécessaire d'établir un lien entre l'université et le monde de l'économie pour une exploitation optimale et efficiente de la Recherche scientifique dans le développement économique, soulignant l'attachement de l'Etat au renforcement du secteur de l'énergie et au développement de ses investissements, notamment dans le domaine des énergies renouvelables.

Au volet social, le Président de la République a affirmé que l'Etat œuvrerait sans relâche à la promotion de la qualité de vie du citoyen et à soutenir son pouvoir d'achat notamment la classe moyenne et les catégories précaires.

Il a évoqué, à ce propos, "l'annulation de l'imposition des catégories à faible revenu", qui constitue l'un des 54 engagements pris devant le peuple algérien et qu'il a promis de réaliser lors de son mandat présidentiel.