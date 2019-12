Burkina Faso: Promotion des valeurs du sport - L'UNESCO descend sur le terrain

«Promouvoir les valeurs du sport par l'éducation, la santé et la gouvernance des fédérations sportives», tel est le nouveau projet porté par le Bureau régional de l'UNESCO qui vise, entre autres, à implémenter l'éducation physique de qualité dans le système éducatif. Une table ronde des partenaires dudit projet se tient à Ouagadougou les 19 et 20 décembre.

En juillet 2017, une centaine d'experts et de praticiens des gouvernements, de l'ONU, des organisations sportives ... ont participé à la rédaction d'un plan d'action dit de Kazan (en Russie) et adopté par les ministres des Sports.

Il était alors dit, entre autres recommandations, d'encourager la convergence internationale entre les décideurs dans les domaines de l'éducation physique, de l'activité physique et du sport comme outil d'harmonisation des politiques internationales et nationales.

Aujourd'hui, ce projet «promouvoir les valeurs du sport par l'éducation, la santé et la gouvernance des fédérations sportives» est une réalité et est construit autour d'un partenariat innovant avec des structures comme la CEDEAO, le CNOSS, la CONFEGES, la CONFEMEN, l'OMS, l'UNODC, ONU-FEMMES, l'OIM, l'UNICEF et la FISU.

Ce projet poursuit 5 objectifs principaux qui sont : favoriser, promouvoir et soutenir la création d'un environnement propice à une éducation physique de qualité dans les pays d'Afrique, notamment à travers le système éducatif ; soutenir la promotion des valeurs du sport au service de l'intégration régionale, de la paix et de la coexistence pacifique entre les peuples ; favoriser et soutenir la promotion du leadership féminin (notamment dans les instances dirigeantes) comme gage d'une meilleure gouvernance du sport en Afrique et une valorisation de leur rôle dans ce domaine ; renforcer l'institutionnalisation et la promotion de la lutte contre le dopage dans le sport, y compris l'intégrité du sport, et instaurer de manière pérenne un Observatoire régional de la prévention et du contrôle dans les pays d'Afrique à travers le développement des capacités des pouvoirs publics ; faciliter l'accès des personnes en situation de handicap au sport et aux activités sportives à travers la formation du personnel (entraîneurs, enseignants, formateurs... ) de l'éducation physique et sportive.

Déjà en octobre dernier, une rencontre entre les ministres ivoirien et burkinabè des Sports avait eu lieu afin de peaufiner le format de la rencontre de Ouagadougou et les réflexions pratiques à définir pour accompagner la mise en œuvre pilote du projet.

Ainsi donc, cette table ronde de 48 heures vise à discuter de la mise en œuvre du projet avec l'appréciation concrète des enjeux techniques et financiers, dans le cadre pilote du Burkina, grâce à l'éclairage des experts, partenaires techniques et financiers mobilisés à cet effet.

Ce sont plus de 2 milliards qui seront mobilisés pour réaliser ce projet ambitieux et dans sa version nationale. Et selon le ministre Daouda Azoupiou, c'est au moins 10 départements ministériels qui y sont parties prenantes.

Il a assuré que le Burkina et la Côte d'Ivoire, qui sont 2 pays porte- flambeau de l'Afrique de l'Ouest, s'inscriront dans la dynamique de mobilisation des ressources allouées lors de cette table ronde et de leur consommation optimale au seul dessein de parvenir aux résultats attendus.

Le représentant de l'UNESCO, Yao Ydo, dira que ce projet constitue le cadre par excellence pour rappeler le rôle de l'UNESCO comme agence chef de file du système des Nations unies pour l'éducation physique et le sport dans le monde.

Et pour porter ce projet qui couvre la période 2019-2023, l'ancien footballeur international Moumouni Dagano est choisi pour en être l'ambassadeur.

Le Premier ministre, Christophe Dabiré, a souligné qu'à l'image de la culture, le sport est un secteur important, car les deux s'adressent en premier lieu aux jeunes. «Le présent projet vise à promouvoir le sport dans tous les ordres d'enseignement au niveau de nos différents pays.

Il s'agit d'apporter une caution à la gouvernance des fédérations en tenant compte du genre». Pour lui, au moment où le pays traverse une crise sécuritaire, il importe de faire en sorte que les jeunes aient un nouvel état d'esprit afin qu'ils contribuent à la construction de la sécurité, de la paix et du vivre-ensemble au niveau de notre pays à travers la cohésion dans les activités sportives. L'on attend donc de voir les premiers sillons de ce projet pour mieux l'apprécier.