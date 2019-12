Algérie: Bensalah met en avant le rôle de l'ANP dans la sauvegarde de l'Etat

Alger — Le chef de l'Etat sortant Abdelkader Bensalah a mis en exergue jeudi à Alger le rôle "déterminant" et les efforts "gigantesques" de l'Armée populaire nationale (ANP) pour garantir la pérennité de l'Etat et préserver la sécurité et la stabilité du pays.

Dans une allocution lors de la cérémonie de prestation de serment du président élu, Abdelmadjid Tebboune au Palais des Nations, M.Bensalah a affirmé que "les réalisations enregistrées, en peu de temps et dans la conjoncture difficile que vit notre pays, n'auraient pas été possibles sans la parfaite concertation et coordination entre les institutions de l'Etat".

A ce propos, M. Bensalah a rendu hommage au Chef d'état Major de l'ANP, Vice-ministre de la défense, le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah "pour son positionnement aux côtés de notre peuple en cette période difficile de son histoire, pour son accompagnement opérationnel au processus engagé par le pays en vue de sortir de la situation de crise et organiser des élections régulières et transparentes, et pour sa détermination face aux agissements hostiles et à toutes les tentatives désespérées d'attenter à la sécurité nationale et à mettre en péril notre unité nationale".

"L'Algérie peut s'enorgueillir aujourd'hui de son expérience inédite et de son mouvement populaire civilisationnel et pacifique, qui s'est exprimé, dans la sérénité et la dignité et sans effusion de la moindre goute de sang", a-t-il ajouté.