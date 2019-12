Togo: Les premières entreprises agricoles révélées

Elles ont entre autres pour noms, Lidaou, Espoir, Essosolim, Dinina'Ama, Naic Fines, Novissi, Mokpokpo, Koutrikoukou, Passa, Solidarité, Solim, Katakpa, Grâce Essoyekina, Dieu merci, Nyabana, Yawlui, Enyonam, Matuwo, Falaema, Anyo, Lanhezie, Maranata... et ont désormais leur identité visuelle.

Selon les informations, ces entreprises agricoles sont les premières qui ont jailli de la collaboration entre les membres des coopératives et l'équipe de formateurs dépêchée par le groupe Cerco, au Camp du futur qui se tient depuis le 13 Décembre dernier à l'ENI d'Adéta dans la préfecture de Kpélé.

Ce jour a été l'occasion pour ces entreprises et leurs promoteurs de révéler aux yeux de tous, leurs logos respectifs, logos qui traduisent à travers des couleurs, des formes graphiques et autres symboles, leurs objectifs et valeurs.

Tout constat fait, il en ressort que ces entreprises qui ont germé opèrent ou opèreront aussi bien dans la production que la transformation et la commercialisation de produits agricoles dans diverses filières ou spéculations dont le cacao, les fruits et légumes, les céréales... pour une alimentation saine et un Togo faim zéro.

Pour rappel, la création des mille entreprises agricoles pour les jeunes et femmes, est soutenue par les fonds collectés lors du Telefood 2019 par le ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique.