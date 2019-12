Burkina Faso: Insécurité à Ouagadougou - "Poulo le Lion" et sa bande dans les filets de la police nationale

Sillonnant les quartiers de la ville à la recherche d'opportunités criminelles, ce gang n'hésitait pas à dérober à l'aide de fausses clés, les motos, surtout celles dites « originales», à leur portée.

De même, escalader les murs la nuit tombée pour emporter tout objet de valeur trouvé, était leur sport favori. Le butin recueilli était revendu à bas prix sur place ou convoyé dans les localités voisines pour y être écoulé.

La détermination des éléments du Commissaire de Police Lankoandé Emmanuel, Commissaire de Police de l'arrondissement de Bogodogo, combinée à la franche collaboration des populations, a permis l'interpellation de toute la bande à «Poulo le Lion».

Entre les mains du gang, 22 vélomoteurs de diverses marques, 15 bouteilles de gaz, 26 téléphones portables, entre autres, ont été retrouvés et saisis.

C'est désormais un "lion" édenté et ses disciples qui méditent sur leur sort, entre les mains de la justice, depuis la matinée du 18 décembre 2019.

A l'orée de ces fêtes de fin d'année, les populations sont invitées à rester vigilantes et à dénoncer toute activité suspecte aux Forces de Défense et de Sécurité via notamment les numéros verts que sont : le 17 (Police Nationale), le 16 (Gendarmerie Nationale) et le 1010 (Centre National de veille et d'Alerte), pour une coproduction satisfaisante de la sécurité dans nos villes et campagnes. « Ensemble, nous sommes toujours plus forts que l'insécurité », dit bien à propos le slogan de la Police de proximité.