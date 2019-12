Sénégal: Du matériel de transformation des produits agricoles à des femmes de l'AFAO

Du matériel de transformation de produits agricoles et divers équipements ménagers d'une vingtaine de millions ont été remis aux cellules régionales de Dakar, Thiès et Matam de l'Association des Femmes de l'Afrique de l'Ouest (AFAO) par l'entreprise DP World.

Cette remise de matériels organisée au Centre d'incubation et de formation des femmes de Gorom, dans la commune de Bambilor, marque la consécration d'une convention de partenariat d'un an entre l'Association des Femmes de l'Afrique de l'Ouest et DP World à travers un projet de formation d'une soixantaine de femmes issues de ces trois régions, a expliqué la présidente de l'AFAO, Khady Fall Tall.

"C'est bien de former les femmes, mais c'est mieux ensuite de leur permettre de mettre en œuvre ce qu'elles ont appris sur le terrain avec des activités génératrices de revenus pour leurs groupements", a souligné la présidente de l'AFAO.

Ce matériel constitue ainsi "l'essentiel pour la pérennité du travail des femmes pour la modernisation des chaines des valeurs qui nécessitent des équipements".

Une enveloppe d'un demi -million a été également octroyé aux femmes de chacune de ces régions pour faciliter l'accès aux intrants essentiels au démarrage des unités de transformation des produits agricoles mises à leur disposition.

Une occasion également pour Khady Fall Tall de plaider en faveur "d'une mécanisation et une modernisation de l'agriculture, seul garant de l'éradication de la pauvreté et de l'autonomisation des femmes à travers le développement des chaînes de valeur".

Pour la Directrice des ressources humaines de DP World, Khady Thiam Diaw, le financement de ce projet d'un coût de près de 50 millions entre dans le cadre d'une la politique de Responsabilité sociétale d'Entreprise (RSE) axée sur le développement durable à travers l'autonomisation des femmes.

"Le but n'est pas de se focaliser sur l'aspect financier mais surtout sur l'impact que ce programme aura sur le processus d'autonomisation des femmes", a-t -elle souligné.

Depuis l'année dernière l'entreprise accompagne ainsi l'AFAO avec ce programme composé d'une formation technique sur la transformation de céréales, fruits et légumes et des sessions et d'une formation en finances et management pour aider les femmes à gérer leurs futures entreprises.

Il était question également que DP World accompagne l'AFAO pour l'équipement en matériels pour ces femmes bénéficiaires de formation.

Cette remise de matériels qui consacre la fin de la formation sera suivie dans chaque région d'autres sessions de renforcement de capacités pour s'assurer de la réelle mise en place des activités de transformation des produits agricoles.