Algérie: Mondial de Vovinam Viet Vodao - Six médailles dont 3 en or pour les Algériens

Phnom Penh — La sélection algérienne de Vovinam Viet Vodao a engrangé six nouvelles médailles (3 or et 3 en bronze), lors de la deuxième journée de la 6è édition du championnat du monde, organisée du 16 au 22 décembre à Phnom Penh au Cambodge.

Les médailles d'or ont été décrochées par : le duo Mehdi Benzekhroufa et Seif Eddine Abidat au Song Qiam Do (technique) et Benhadj Djilali-Maghraoua Abdelhak au Bong Ho Qiam, alors que Seif Eddine Djamel a décroché l'or aux épreuves de combat (-90 kg).

Les médailles de bronze ont été l'œuvre de Hadjer Akraz (2 médailles) au Long Ho Qiam et au Song Dao Fap, alors que la 3e médaille de bronze à été décrochée par la sélection féminine.

A l'issue de la deuxième journée du rendez-vous mondial de Phnom Penh, le total de la récolte algérienne s'élève à 10 médailles (6 or et 4 en bronze).

De son côté, la sélection féminine, composée de Hadjer Akraz, Sonia Bouhraoua et Kenza Boudjemaa, a pris la médaille de bronze aux épreuves techniques.

Dix-neuf (19) athlètes de la sélection algérienne de Vovinam Viet Vodao dont quatre filles prennent part à la 6è édition du championnat du monde au Cambodge, sous la houlette des entraîneurs Kamel Lounes, Boualem Keriati et Othmane Djelloudi.