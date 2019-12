Sénégal: Hydrocarbures - Le gouvernement œuvre pour une industrie locale performante

Dakar — Le gouvernement œuvre pour faire émerger au Sénégal une industrie locale performante dans le secteur des hydrocarbures, a affirmé jeudi, Ousmane Ndiaye, le secrétaire permanant du Comité d'orientation stratégique du pétrole et du Gaz (COS-Pétrogaz).

"Le COS-PETROGAZ et le ministère des Pétroles et des Energies œuvrent ensemble pour faire émerger au Sénégal une industrie locale performante", a-t-il dit lors de l'atelier consacré à l'élaboration de la loi relative au contenu local.

Pour le secrétaire permanant COS-Pétrogaz, il est essentiel que la gestion des ressources pétrolières et gazières revienne au maximum aux Sénégalais.

"L'attractivité du climat des affaires doit être sauvegardée sans pour autant desservir les intérêts nationaux, ni entraver la réalisation des projets", a plaidé Ousmane Ndiaye.

Selon lui, outre le lancement de l'Institut national du pétrole et du gaz(INPG) qui est vital dans l'accompagnement des entreprises, "on doit favoriser le transfert de technologies et de savoir-faire local à travers la création d'une chaîne de valeur".

Entre 2014 et 2015, d'importantes découvertes de gaz et de pétrole ont été faites au large des côtes sénégalaises et à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie.

La production du premier baril de pétrole est prévue en 2023, tandis que les premiers mètres cubes de gaz sont attendus en 2022.