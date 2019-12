Sénégal: Chaîne de valeur mil - La contribution d'une ONG américaine saluée

Le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement Rural, (MAER), Moussa Baldé, a salué jeudi à Dakar, la contribution de la Ligue des coopératives des Etats-Unis d'Amérique (CLUSA), une ONG d'appui au développement, spécialisée dans l'assistance technique à la promotion et au développement de la chaîne de valeur mil au Sénégal.

Le ministre présidait la cérémonie de clôture du Projet des services des entreprises du mil (PSEM), financé par le Département américain de l'agriculture (USDA), en présence du directeur général du projet USDA/MBSP, Laurent Gomis et du vice-président des programmes internationaux NCBA CLUSA, Alex Serrano.

"Le projet a construit 18 pôles d'une capacité de stockage de 500 tonnes avec un impact de 18.000 producteurs inscrits", a rappelé Moussa Baldé.

Il a indiqué que la production du mil a doublé, passant de 600 kg à 1 tonne 200 à l'hectare, grâce aux programmes de productivité de cette chaîne de valeur entrepris en collaboration avec des structures de son département, dont l'Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA), l'Agence nationale du conseil agricole et rural (ANCAR) et les Directions régionales de développement rural (DRDR).

L'ambassadeur des Etats Unis au Sénégal, Tulinabo S. Mushingi a, de son côté, listé les réalisations du projet d'une valeur de 8,1 milliards de francs CFA, qui avait pour objectif de renforcer la production et le traitement du mil et de connecter les acteurs de la chaîne de valeur aux marchés nationaux et internationaux.

Selon le diplomate, plus de 321.000 personnes ont pu bénéficier de ce projet à travers ses activités dans les régions de Kaolack, de Kaffrine, de Fatick et de Diourbel.

Ces réalisations ont pu permettre à 30.000 cultivateurs d'augmenter leurs rendements, de 600 kilogrammes à 1,2 tonne par hectare, a dit Mushingi. "Compte non tenu des centres commerciaux et services financiers qui ont aidé les acteurs à améliorer les compétences de labourage, de moissonnage, de stockage, de commercialisation et de passation de marchés /ventes"', précise-t-il.

Il a également évoqué la création de 141 sociétés de traitement du mil ayant généré plus de 300 emplois et plus de 10.000 bénéficiaires, dont 64% de femmes ont reçu un financement.

L'ambassadeur américain a aussi magnifié la signature de plus de 220 contrats de vente au sein de la chaîne de valeur du mil avec des acheteurs extérieurs.

Parlant des autres réalisations du projet, il a fait part d'un volume total des ventes de 6.000 tonnes de mil, pour une valeur de 4,6 millions de francs CFA, auquel s'ajoute l'installation de 70 cantines dénommées "Sunu Fondé" s'activant dans la commercialisation et la vente des produits transformés à base de mil chez communautés locales.

A cette liste, s'ajoutent les produits dérivés du mil qui sont vendus et l'importance du projet qui contribue à faciliter la mise en place des liens commerciaux avec les supermarchés, a-t-il magnifié.