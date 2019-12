Sénégal: PSG - Pour Bernard Lama, Idrissa Gueye est le profil parfait de joueur dont le club a besoin

Ancien joueur du PSG, Bernard Lama suit de près les performances de son club de cœur. Et c'est avec beaucoup d'intérêt qu'il a vu Idrissa Gana Gueye atterrir à Paris. Pour l'ancien gardien d'origine antillaise qui est aussi membre fondateur de Diambars (institut où Gana Guèye a été formé au Sénégal), le milieu de terrain sénégalais est le profil de joueur dont le PSG a besoin pour aller loin.

« Le PSG avait-il besoin de ce profil de joueur ? Oui, il n'a pas du tout le même profil qu'un Thiago Motta, je confirme. Mais plus qu'une sentinelle, le PSG avait besoin d'un vrai joueur d'équipe. Et Gana, c'est ça, discret, mais toujours là, présent... », a-t-il dit dans un entretien accordé au média Le Foot Paris.

Bernard Lama est par ailleurs revenu sur les qualités de Gana Gueye.

« Prêt à jouer, comme quand il rouspétait à Diambars, car il ne jouait pas assez (rires) ! Il a toujours su ce qu'il voulait, persévérant, et il a été suffisamment cadré pour savoir ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas faire. Sa principale qualité est sa capacité à courir toujours un peu plus que les autres, à bien lire le jeu et à être toujours où se trouve le ballon, en instantané. Et ça, c'est rare et remarquable et c'est pour ça, d'abord, qu'il joue aujourd'hui dans un des plus grands clubs d'Europe ».

Blessé, Idrissa Gana Gueye a manqué au PSG ces dernières semaines. Il est d'ailleurs incertain pour la réception d'Amiens samedi à l'occasion de la 19ème journée de Ligue 1.