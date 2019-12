Algérie: Classement FIFA - L'Algérie et le Qatar, les deux meilleurs bonds de 2019

Le dernier classement FIFA de 2019 a été publié ce jeudi par la FIFA. Et comme à l'accoutumée, l'on note des progressions, des régressions et de l'immobilisme au niveau des sélections. Dans ce cas d'espèce, le Qatar et l'Algérie ont fait un énorme bond dans le classement afin de se positionner à une place beaucoup plus honorable.

Invaincue tout au long de l'année 2019 et vainqueur de la CAN 2019, l'Algérie n'a fait que progresser dans le classement FIFA depuis quelques mois. Avant de connaître l'un des grands bons de la saison. Les Fennecs ont gagné 32 places et se hissent à la 35ème place sur le plan mondial et 4ème en Afrique.

Si l'Algérie peut se targuer de faire un bond exceptionnel, le Qatar a fait mieux. Dans un article publié sur le site de la FIFA, le pays gazier est la sélection qui a connu la plus grande progression. Il a gagné 38 places et se place 52ème mondial et 5ème en Asie. Le sacre de la Coupe d'Asie en est pour quelque chose. La sélection montre des progrès sur tous les plans à quelques années de sa Coupe du Monde.

En résumé, l'Algérie et le Qatar ont vécu une année 2019 inoubliable et hors du commun. Et le Classement FIFA en est la parfaite illustration.