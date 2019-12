Sénégal: Marche sans autorisation du mouvement « Noo Lank » - Des jeunes se constituent en «boucliers de la r2publique»

En point de presse hier, mercredi 18 décembre, des jeunes de Dakar qui se font appeler «Les défenseures de la république » comptent barrer la route aux activistes. Selon leur porte-parole Baye Dioume, il y'a une tentative malsaine et dégradante de polluer l'atmosphère sociale et de rendre inaudibles les innombrables actions du gouvernement, par un certain mouvement « Noo Lank» et d'autres de ce genre

« Certes, la constitution de notre pays permet à tout citoyen qui le désire et qui en fait la requête auprès de l'autorité administrative de marcher pacifiquement», a d'emblée fait savoir Baye Dioume, porte-parole du mouvement « Les défenseures de la République». Pour autant, il pense ce n'est pas une raison « pour semer le désordre dans un pays réputé calme ».

Toutefois, Baye Dioume semble comprendre les inquiétudes de certaines populations concernant cette hausse du prix de l'électricité. Il fera comprendre à cet effet qu'« en principe, nous sommes avant tout des citoyens comme tout Sénégalais et nous sommes d'avis que l'ajustement de l'électricité par rapport à certains types de consommateurs d'ici janvier 2020 sera lourdement supporté par les populations ». Convaincu de la bonne foi du gouvernement, il dira rester persuadé que « le gouvernement procédera dans les meilleurs délais à cette décision afin d'amoindrir et adoucir les charges auprès des Sénégalais »

Par ailleurs, lui et ses camarades condamnent fermement l'appel à l'insurrection et à la défiance. Ainsi donc, ils feront savoir que « Nous sommes à jamais prêts à nous dresser contre tout mouvement qui, pour des enjeux économiques et politiques, tenterait de faire sombrer notre cher Sénégal dans une crise sans précédent ». Ils en appellent ainsi à l'implication de l'ensemble des forces vives de la Nation.

Pour Baye Dioume, «le combat de la préservation de la stabilité de notre pays doit être celui de toutes les forces vives de la nation sénégalaise .Car les pays voisins sont des exemples parfaits d'illustration en matière d'instabilité économique et sociale ». Les défenseurs de la République qui se sont donné comme crédo « Gnoko Fal Gnokoy Ar » promettent ainsi de se frotter contre les détracteurs du président Macky Sall et la République. Ils ont ainsi déposé leur demande d'autorisation de marche pour ce vendredi 20 décembre et ils comptent mobiliser plus de 1000 jeunes. Ils précisent, toutefois, que s'ils n'obtiennent pas d'autorisation, ils ne braveront pas l'interdit du préfet.