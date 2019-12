Congo-Brazzaville: Vie associative - Butterfly en action pour mieux clôturer l'année

Association humanitaire à caractère socio-éducatif, à cheval entre Brazzaville et Pointe-Noire, Butterfly prête mains fortes à de nombreuses organisations et personnalités tant publiques que privées, à travers plusieurs services volontaires. En marge des fêtes de fin d'année, l'association sera auprès des orphelinats et instruira les enfants à la préservation de l'environnement.

Pour clôturer l'année en beauté, l'association offrira des dons aux orphelinats et organisera des séances de nettoyage de la patte d'oie avec les enfants à Brazzaville. Par ailleurs, Butterfly participera au salon du made in Congo du 23 au 30 décembre à Pointe-Noire.

A en croire sa vision, Butterfly c'est avant tout un état d'esprit, une philosophie, un idéal. C'est également l'élitisme de la bonne volonté et de la disponibilité. « Au sein de notre organisation, nous apprenons au jeune à être au service de tout ce qui peut contribuer au développement de la société et à l'émancipation de la population. Nous ne mettons pas le gain en avant. Ce qui nous importe, c'est de pouvoir servir la nation, inciter aux bons réflexes et aux actions innovantes », a déclaré Dolores Bouassi Mombo, vice-présidente de l'association.

Butterfly rassemble des jeunes filles et garçons, souriants, pleins de vie et dynamiques, fréquemment à pied d'œuvre lors de grandes activités tant à Brazzaville qu'à Pointe-Noire. Les dernières en date : Jcertif Brazza; journée portes ouvertes de l'Institut français du Congo; global entrepreneurship week of Republic of Congo; journées juridiques du Congo; Bilili BD Festival; journée internationale des volontaires couplée à la journée du volontariat français; pièce de théâtre d'hommage au général Alfred Raoul, etc.

Quand l'association n'accompagne pas d'autres organismes, elle initie ses propres actions prolifiques à la jeunesse telles que le « Butterfly convention » qui a eu lieu en septembre ou l'atelier créatif « Mode et déco ». « Faire partie de la communauté Butterfly est vraiment une très riche expérience de vie. Jamais, je n'aurai pu me surpasser pour penser avant tout au bonheur des autres », estime un membre de la communauté.

Pour le président, Ronnie Nsaffou Mbatchi, Butterfly est la concrétisation d'un rêve. Après sa formation au programme Yali aux Etats-Unis, initié par le président américain Barack Obama, ce passionné des questions liées à l'autonomisation de la jeunesse et à la promotion de la culture de la langue rentre au pays et réunit autour de lui ses anciens élèves et amis pour créer l'association Butterfly en 2016 à Brazzaville. Depuis trois ans déjà, cette structure associative œuvre pour la promotion des jeunes à travers l'éducation, le genre et le service communautaire. « Le Butterfly se veut être un véritable cadre d'échange et de partage d'expériences qui met l'homme au centre de ses préoccupations en lui dotant des outils appropriés pour lui permettre d'être pleinement équipé et parfaitement qualifié pour se frayer une place au soleil, dans la société », explique-t-il.

« Lead and transform », signifiant diriger et transformer, tel est le slogan de cette plate-forme juvénile qui souhaite bouger les lignes pour une jeunesse épanouie, entreprenante et au service de la société. Que la jeunesse croie entièrement en elle et qu'elle soit une source d'inspiration pour la société, ceci est le souhait de Ronnie Nsaffou Mbatchi.