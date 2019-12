Congo-Brazzaville: Fêtes - Vitrine de Noël 2019 à Brazzaville

A quelques jours de la célébration de la Nativité et du nouvel An, les devantures des magasins de la place, grands et petits, se dévoilent et font peau neuve. Un véritable festival d'univers magique et enchanteur qui s'empare de la ville.

Arbres de Noël majestueux et grandioses décorés avec le plus grand soin, des guirlandes joliment accrochés à l'entrée, des jeux de lumière émerveillant les visiteurs, vélos et voitures pour enfant surplombant les avenues, marchands rivalisant d'astuces, tout est mis à profi pour attirer les clients. « C'est un moment féérique où personnellement je vis dans un petit nuage, où je fais fi de mes soucis pour m'occuper de mes enfants... C'est aussi une période où je cherche à me rapprocher avec ma famille, à être en paix avec soi et les autres », a expliqué Dorothée, la quarantaine, rencontrée à la recherche d'un jeu de société pour ses deux filles et un jeu vidéo pour son fils de 9 ans.

Sur les avenues comme dans les marchés, l'ambiance de la fête est au rendez-vous et la ville respire l'enfance. « Ça n'arrive qu'une seule fois l'an, c'est le moment de chouchouter nos enfants et aussi nos parents même si les salaires ne sont pas encore tombés, mais on va se battre pour satisfaire nos proches », a fait savoir Bouekessa, un père de cinq enfants.

Si les parents sont visibles dans des marchés, les enfants ne sont pas en reste. En groupe ou en solo après les cours, ils sillonnent les boutiques pour admirer les différents articles. « Je veux m'acheter le dernier Samsung, il fait de belles photos », a déclaré Evelyne, 16 ans, en classe de première, assise auprès d'un kiosque de vente de téléphone accompagnée de ses deux amies.

Enfin, même si la crise actuelle affecte lourdement l'économie du pays et le portemonnaie des citoyens, les commerçants comptent néanmoins sur les fêtes pour renflouer leurs caisses. « C'est traditionnellement un moment pendant lequel les commerçants font un important chiffre d'affaires », a indiqué Rachel, vendeuse au marché Poto-Poto. On leur souhaite alors bon vent.