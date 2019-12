Congo-Brazzaville: Culture - Le Noël des artistes !

Un monde sans artiste serait sans nul doute comme un sapin sans guirlande au jour de Noël. Etre artiste est garder en soi ce regard d'enfant pour pousser le rêve toujours un peu plus loin, garder un regard débordant de lumière pour éclairer nos vies d'adultes.

En République du Congo, les gens du spectacle nous font le bonheur d'exister chaque jour de l'année, et certains dévoilent ici ce qu'ils attendent ou espèrent des cadeaux qu'ils trouveront au pied du sapin.

La chanteuse brazzavilloise Sheryl Gambo passera les fêtes à Dakar, au Sénégal, où elle chantera "Sama Khol", signifiant mon cœur en wolof, en formulant le vœu que le Père Noël puisse offrir un nouvel espace et environnement pour valoriser et professionnaliser la culture congolaise. C'est au Mess mixte de garnison, à Pointe Noire, que le rappeur Mixton célèbrera avant l'heure le jour de Noël avec ses amis artistes pour un méga concert annoncé comme la guerre des étoiles.

Des étoiles qu'il aimerait voir briller dans les yeux des enfants les plus démunis car, dit il : « Même dans les films, je n'ai jamais vu le Père Noël dans un orphelinat ». Classé également dans les musiques urbaines, Freud Vinces sera le même soir et un peu plus loin au Gondwana pour représenter la "Future génération congolaise" avec pour seul souhait que le public apporte amour et considération à la musique du 242. Le public a toujours eu, il est vrai, son importance, la chanteuse Spirita Nanda, qui vient de mettre son album "Fuzion" sur le marché, surenchérit : « Pour Noël, j'aimerai être encore plus proche de mes fans, leur faire partager des moments de haute température lorsque je monte sur la scène, c'est pour eux que nous existons ».

C'est près de Loango, dans la périphérie de Ponton la Belle, que le célèbre batteur Romaric Nzaou fêtera le 25 décembre avec son groupe Mixt Band Music pour ambiancer le Samba Site : « C'est Noël et ce sera la fête oui. Les temps sont difficiles pour les musiciens, même s'ils sont talentueux, je les invite à travailler encore plus durement tout en gardant l'amour nécessaire à la culture congolaise. J'ai l'habitude de dire que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever » confie avec philosophie celui que l'on surnomme « L'éléphant ».

Travailler plus durement, c'est ce que s'apprête à faire le reggae man Jah Thiano qui appelle de ses vœux le Père Noël et Dieu à lui donner force et courage pour son album "Freedom" à paraître en 2020. La comédienne Mixiana Laba célèbrera Noël, le 31 décembre, avec une semaine de retard et avec ceux qui vivent dans la rue et que l'on appelle les fous, les malades mentaux. C'est un cri du cœur que lâche Mixiana. « Le père Noël doit avoir une pensée pour eux, nous leur devons à eux aussi un sourire, des services, des cadeaux, pour un monde plus humain », estime-t-elle.

Zina Hope fera de cette fête de Noël une simple et belle parenthèse : « Je suis en studio d'enregistrement depuis le début du mois et j'avoue que c'est assez compliqué et épuisant. J'en profiterai donc pour faire une pause et me ressourcer en famille. Mon cadeau ? Ce sera donc mon album ! » se contente la jeune artiste interprète qui s'apprête donc à sortir en début d'année son premier LP "Je suis en route".

Se ressourcer, telle est aussi l'envie de Laila Embounou, du groupe Laila & The Groove : « Ce sera dans le froid canadien, auprès des miens, pour faire le plein d'audace, de folie, d'adrénaline dont j'ai besoin pour ma vie d'artiste ».

Dan Scott, réalisateur de clips, espère quant à lui que la magie de Noël continue d'éclairer ses projets : « Le Père Noël de 2018 avait déjà été généreux avec moi, l'année qui se termine a été une belle année pour moi, notamment avec le film Trouble. Qu'il repasse me voir avec son traineau et que 2020 soit aussi magique ».

La chanteuse Nancy Matounga continuera, pour sa part, de faire la promotion de son clip "Wele kuandi", avec l'espoir que sa musique console les cœurs les plus tourmentés. Chanter pour les laisser pour compte c'est aussi le vœu le plus cher à Jhay Mayela dont le clip " Prends le temps" est très attendu. « Mon quatrième single, intitulé Elia et interprété avec des choristes Zulu, tribu sud-africaine, se fera à Johannesburg », précise le chanteur qui n'attend que prospérité et réussite en cadeau le 25 décembre. « Le plus beau cadeau ? Ce serait que les artistes puissent être considérés à leur juste valeur et soient justement rémunérés de leurs efforts », ajoute la danseuse de feu et mannequin, Doles Mayola, souvent présente dans les plus grands spectacles du Congo Brazzaville.

Le chanteur populaire Achille Mouebo a, de son côté, une profonde pensée pour les enfants du Congo et ceux du monde entier.« C'est avant tout une fête pour les enfants et c'est à eux que je pense. Je réalise actuellement un maxi single dont le titre est Station Service. Ce sera mon septième disque, le plus difficile est de durer, alors si Papa Noël passe par chez moi, il peut venir aussi avec un sponsor », plaisante-t-il. Et le pays de conclure : « Merci à vous, tous les artistes, de faire de chaque jour une véritable fête » !