Madagascar: Pr Todiosa Manampy Abdriamprany: Un intellectuel au service de son pays

Il a franchi avec aisance toutes les étapes, obtenant brillamment ses diplômes. Emporté par cet élan, il a surmonté facilement toutes les épreuves dans sa vie car il est toujours allé de l'avant, faisant preuve de caractère . Sa famille et son entourage en témoignent volontiers plus, ils voient en lui un homme intègre , qualité que les électeurs du sixième arrondissement ont apprécié car ils l'ont élu député de leur circonscription sous les couleurs du parti TIM . Grâce à son dynamisme, il aurait pu faire élire aussi son colistier, mais ils n'ont pas réussi à le faire .

Un parcours sans faute. Pr Todisoa s'est inscrit à l"ESDEGS en 1996 après avoir eu son baccalauréat série D avec mention et suite logique, il a obtenu sans problème son diplôme d'études supérieures spécialisées en économie (3e cycle) quelques années plus tard . Après, il fut admis à l'ENAM et encore, a eu un doctorat en gestion publique (3ecycle) . Ne se contentant pas de ces deux diplômes, il est revenu à l'ESDEGS pour étudier la sociologie et a obtenu son doctorat en sociologie de développement (3e cycle )) . Citons en passant qu'il a été certifié des grandes écoles à Madagascar et à l'extérieur dans le domaine de management et commerce international. Après avoir acquis ces trois doctorats, il a décidé de servir son pays en 2005, a choisi de former les chefs fokontany et maires au NLIM ( national leadership institute of Madagascar) dans le cadre de la mise en place des collectivités décentralisées territoriales.

Cette expérience l'a enrichi et emporté par cet élan de formateur et de pédagogue , il est entré dans le corps des enseignants de l'ESDEGS , et à l'âge de trente et un an, est devenu maître de conférence. Ses pairs en 2016 l'ont élu doyen ! En Mars 2019 après la restructuration au niveau de l'université d'Antananarivo, il est devenu doyen de la faculté de l'EGS ( économie gestion et sociologie) . En 2014, vu sa compétence et son dévouement à rehausser la politique de l'enseignement, le ministre Paul Rabary , dont il est très proche, l'a nommé directeur général de son ministère jusqu'en 2018. Mme la Maire Lalao Ravalomanana l'a choisi comme adjoint de septembre 2018 jusqu'au Mars 2019, date où il a été élu Député de Madagascar dans le sixième arrondissement avec un score éloquent ( son parti politique TIM aurait du rafler les deux sièges à pourvoir dans cette circonscription).Vu son parcours , nous ne pouvons que convenir que, le professeur Todisoa est destiné à avoir un avenir brillant et qu'il peut encore mettre ses immenses capacités au service des autres.

Intégrité et excellence. Il ne garde pas pour lui seul le fruit de sa réussite. Il l'a partagé à tous ceux qui voulaient se développer. Les habitants de la commune d'Ambohimanarina qui l'avaient élu Député lors d'une législature précédente ont été les premiers à en bénéficier. En effet, il a fondé l'association Ny Andraina qui a permis à 120 chômeurs de trouver du travail. Il a initié plus de 150 personnes à l'informatique, Trois ruelles ont été remises en état. Il a donné des engrais , des semences aux agriculteurs , il a payé le droit d'inscription d'une centaine d' élèves des écoles publiques, a offert des kits scolaires, a aidé des personnes âgées ,il a créé l'association « Amboma Misaoma » regroupant tous les jeunes de cette circonscription .

Ces derniers ont déjà organisé des tournois de rugby, de football et de basketball dotés des coupes . Il a soutenu les mpikabary , les églises de toute confession. Ce grand sportif a joué au football. Il a été un numéro 10 talentueux, poste de courroie de transmission où les attaques et les défenses débutent. Il s'est fait un point d'honneur de s'occuper des jeunes, de leur donner tous les moyens pour sortir de leur inertie naturelle. Il faut focaliser les actions de développement aux jeunes, leur donner tous les moyens pour les faire sortir de leur situation actuelle. Il faut avoir confiance en eux. En tant qu'élu, il a travaillé étroitement avec le comité local de développement en proposant les travaux à réaliser

Au sein de l'Assemblée nationale, le Pr. Todisoa Manampy Andriamparany s'est vu confier le poste de Président de la commission de l'économie et de la planification. Right man at the right place ? Oui mais un pur sang ne s'arrête jamais en cours de route car il s'est déjà impliqué dans tout le processus de développement par action .Dirigeant il le sera !