Madagascar: Médecine holistique et chamanisme sauvage - Une séance de découverte organisée samedi

Deux experts internationaux en matière de médecine holistique et chamanisme sauvage , écrivant plus de 60 livres, travaillent en étroite collaboration avec le Dr Jean Claude Ratsimivony, Maître Tradi-Energeticien et PDG du groupe JCR qui prône la médecine alternative et traditionnelle.

Il s'agit du Dr Christian Tal Schaller, un médecin basé en Suisse qui plus est, l'un des pionniers de la médecine holistique depuis plus de 50 ans, ainsi que Maître Johanne Razanamanay Schaller, psychothérapeute, chamane et conférencière internationale. La mise en place d'un centre de santé holistique dirigé par le PDG du groupe JCR à Antsakaviro, en est le fruit de leur partenariat. Ce n'est pas tout ! Ces experts internationaux sont venus dans le pays pour organiser conjointement avec celui-ci, une séance de découverte et un atelier d'immersion sur ce sujet toute la journée du samedi 21 décembre 2019 au Green Club Resort à Vontovorona.

Méthodes novatrices. Notons que la médecine holistique s'occupe des quatre corps de l'être humain, à savoir, le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel. « Elle réunit toutes les écoles médicales dans une synthèse globale, en faisant large place à l'éducation pour apprendre à chacun à devenir son propre médecin. Quant au chamanisme sauvage, il apporte les outils fondamentaux pour développer son guérisseur intérieur, en se libérant des traditions rigides du passé et en développant la collaboration avec les Esprits, ces êtres bienveillants qui soutiennent les êtres humains dans leurs apprentissages sur Terre », a expliqué le PDG du groupe JCR. Dans le cadre de cette séance de découverte et de cet atelier d'immersion sur la médecine holistique et le chamanisme sauvage, les intervenants proposent un enseignement passionnant sur les personnages intérieurs qui façonnent notre réalité, et qu'elle perçoit chez chaque être humain. Pour le cas du Maître Johane Razanamanay Schaller, elle a créé entre autres, des méthodes thérapeutiques novatrices avec une démarche naturelle pour la guérison dans l'amour et la conscience. Christian Tal Schaller, de son côté, enseigne les « médecines douces » en montrant à chacun que la santé, ça s'apprend !