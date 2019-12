Congo-Brazzaville: Technologies nucléaires - La formation des Congolais prévue pour l'année prochaine

A l'issue des échanges entre le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologie, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, et le directeur général de Corporation d'Etat de l'énergie atomique de la Fédération de Russie (Rosatom), Alexey Likhachev, à Moscou, les deux parties ont prévu de mettre un accent particulier sur le partage du savoir au profit du personnel congolais et la sensibilisation du public congolais aux technologies nucléaires.

Les accords conclus en mai dernier entre le Congo et la Russie portent progressivement leurs fruits. En mission de travail récemment à Moscou, le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou s'est fait une idée précise d'entrée en application des termes du partenariat noué entre les deux parties, notamment les mesures pour la construction du Centre de la science nucléaire et des technologies (CSNT) à Brazzaville. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologie a, par ailleurs, suivi les présentations des experts russes de Rosatom sur les potentialités et les compétences de l'industrie nucléaire russe dans la mise en œuvre des projets de construction dudit centre en terre congolaise.

Le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou et le directeur général de Rosatom sont tombés d'accord sur les documents de coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, signés cette année, notamment la feuille de route pour la coopération russo-congolaise dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques et l'accord entre les gouvernements des deux pays sur l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et de la santé.

Sur cet axe de coopération, une troisième réunion des experts a été faite et coprésidée par le directeur, chef de département de la coopération internationale de la corporation d'Etat Rosatom, Dmitry Batyushenkov, et le directeur du management des activités scientifiques et technologiques du Congo, Aimé Christian Kayath. Les parties sont convenues d'organiser la quatrième réunion du groupe de travail et de poursuivre la coopération sur le développement des projets du CSNT ainsi que de la Centrale nucléaire en République du Congo au niveau des experts jusqu'à la détermination de la date et de l'ordre du jour de cette quatrième réunion.

L'admission en 2020 de cinq étudiants congolais à l'Université nucléaire de la corporation d'Etat, le séminaire sur l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques tenu à Brazzaville, le 12 novembre dernier, ont été notés comme des motifs de satisfaction.