Congo-Kinshasa: Alternance au sommet de l'Etat - Le gouvernement veut célébrer le premier anniversaire de l'événement avec faste

L'exécutif national, par le biais du ministre près le président de la République, vient de lancer la campagne de préparation des festivités, le 19 décembre, à Kinshasa, en présence de nombreuses personnalités représentant diverses institutions du pays.

La célébration de l'An 1 de l'alternance politique intervenue au sommet de l'Etat, suite à la passation civilisée du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, à l'issue de la présidentielle de décembre 2018, avance à grand pas. Le 24 janvier prochain, en effet, les Congolais vont célébrer la première année de cet événement historique qui coïncide également avec celle du quinquennat de l'actuel chef de l'Etat. C'est pour donner une dimension événementielle à cette célébration qu'on veut à la hauteur de cette passation mémorable du pouvoir entre les deux personnalités que les préparatifs ont été lancés.

Le comité d'organisation mis en place est chapeauté par le ministre près le président de la République, André Kabanda Kana, assisté de la ministre d'État, ministre du Genre, famille et enfant, Béatrice Lomeya (première vice-présidente). D'autres membres du gouvernement figurent également dans ce comité à l'instar de Félix Momat Kitenge (troisième vice-président) et de Mata M'elanga Junior (quatrième vice-président), respectivement vice-ministre du Budget et vice-ministre près le ministres des Finances. C'est autour des personnalités composant ce comité que vont graviter toutes les actions liées aux préparatifs de la célébration de l'An 1 de l'alternance démocratique intervenue en République démocratique du Congo (RDC).

« Le Congolais, longtemps tourné en dérision, a le devoir d'intégrer sa propre histoire, d'en magnifier les hauts faits et d'en proposer fièrement le modèle en Afrique et au monde », a déclaré le ministre près le président de la République, expliquant le bien-fondé de cette organisation. Faisant fi des critiques distillées par la société civile, l'Eglise catholique, certains pays et organisations sur le déroulement des élections de décembre 2018, le ministre André Kabanda Kana est d'avis qu'elles furent un grand succès. « L'Afrique et le monde ont salué une expérience qui est désormais un modèle pour la paix et le développement (... ) A quoi pourrait-il servir de bouder ce plaisir ?», a t-il interrogé, tout en estimant que ce fut une expérience réussie. Et d'enchaîner : « Le désir de Félix Tshisekedi et du gouvernement est que ce qui s'est passé le 24 janvier (... ) soit un symbole puissant qui porte, un modèle qui instruit les générations présentes et futures ».

Pour tout dire, le lancement de cette campagne s'inscrit en droite ligne de la récente adoption, en Conseil des ministres, de la proposition de l'institutionnalisation de la date du 24 janvier. Jusque-là, aucun détail n'a été donné sur les contours de cette journée, si elle sera déclarée désormais ouverte, chômée et/ou payée. En attendant, le curseur est placé sur les préparatifs de cette journée historique, le temps qu'une option définitive soit prise par rapport à la forme que doit prendre cette commémoration.