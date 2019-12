Congo-Brazzaville: Divertissement - Kidsfirst lance un camp de Noël pour les petits

L'espace de loisir, initié du 20 au 22 décembre pour les enfants de 4 à 17 ans, va leur permettre de se divertir tout en faisant des rencontres et de nombreuses découvertes culturelles.

Après un programme de vacances qui a réjoui les enfants et le lancement de son afterschool 2019-2020, l'espace Kidsfirst ouvre ses portes pour un camp de Noël dans ses locaux, situés à proximité du stade Alphonse-Massamba-Débat.

Au programme de celui-ci : spectacle de danse, maquillage, bricolage, détente, jeu, karaoké, initiation à l'art, séance shooting et biens d'autres surprises qui se dérouleront de 13h 30 à 17h 00 pour un droit de participation par enfant s'élèvant à 2 500 F CFA. «C'est la période des fêtes et nous voudrions occuper les enfants à travers des divertissements instructifs. En effet, l'éducation est l'une des plus puissantes armes qu'on puisse utiliser pour apporter un changement positif dans le monde. Et c'est exactement ce que KidsFirst fait afin de contribuer à la préparation d'une génération visionnaire », en pense l'un des responsables de Kidsfirst.

Kidsfirst est un centre éducatif bilingue qui accueille les jeunes de 4 à 17 ans, mardi, vendredi et samedi après-midi et pendant les vacances. Il donne à ses adhérents l'occasion de se rencontrer, se divertir et d'apprendre autour de diverses activités sportives, manuelles et des sorties... Par ailleurs, Kidsfirst organise aussi différents ateliers (jeux de société, jeux collectifs, club de lecture, club d'anglais... ), des mini-spectacles dans un espace spécialement aménagé et des activités pour accompagnement à la scolarité.

A en croire les responsables de ce centre, les programmes sont conçus pour permettre aux enfants d'apprendre et maîtriser l'anglais, de mieux communiquer grâce aux clubs d'échanges, d'acquérir les valeurs sociales et les notions de leadership dès le bas âge. A cet effet, Kidsfirst a déjà organisé des activités de solidarité comme les visites et dons aux orphelinats pour enseigner les valeurs de partage et d'amour aux enfants.