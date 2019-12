Congo-Brazzaville: Cadeau de Noël - Vivion Viman et les jeux vidéo virtuels

Installé sur l'avenue Jacques-Opangault, dans le cinquième arrondissement de Brazzaville, Ouenzé, le jeune web-entrepreneur a conquis l'univers des jeux virtuels.

A Brazzaville, le nom de Vivion Viman est synonyme de jeu vidéo. Son établissement, créé en 2010, était à l'origine une salle de jeux vidéo virtuels, avant de commencer à offrir, à partir de 2013 des services tels que le cracking de jeux et la programmation de consoles. Depuis lors, Vivion Viman s'est progressivement imposé comme la référence brazzavilloise du jeu vidéo, tant sur console que sur ordinateur et smartphone. On y trouve de tout : des consoles de jeu dernier cri, des jeux vidéo virtuels craqués des plus récentes aux plus anciennes versions, des ordinateurs, des tablettes et des smartphones.

Le secret de la réussite de Vivion Viman est l'approche communicationnelle qu'il a très tôt adoptée. Le jeune web-entrepreneur, âgé de 27 ans, ayant très vite compris l'impact des réseaux sociaux dans la diffusion de l'information, avait misé sur ceux-ci dès 2014 afin d'assurer une meilleure vente de ses services. Un pari tenu au regard de la notoriété dont jouit son établissement dans l'environnement brazzavillois du jeu vidéo virtuel.

Vivion Ngandziami est, en outre, depuis 2015, le promoteur du groupe WhatsApp Congo Deal, un espace libre et complètement gratuit de troc, de vente et d'achat en ligne de tout type de marchandises.