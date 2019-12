Congo-Brazzaville: Noël - Des jouets électroniques pour le bonheur des enfants

Les marchés, supermarchés et boutiques à jouets sont pris d'assaut par de nombreuses familles en quête des présents pour leur progéniture.

La période des fêtes de fin d'année est une opportunité pour les parents de faire plaisir à leurs enfants en leur offrant des jouets comme cadeaux venus du père Noël. Ainsi font-ils preuve d'imagination pour dessiner un sourire sur le visage de leurs gosses qui attendent impatiemment ce moment.

En cette période de festivités, force est de constater un réel engouement des enfants à l'endroit des jouets et jeux électroniques tels les tablettes, tétris, nintendo... Selon certains parents, cela s'explique par le fait que les enfants apprennent énormément à travers ces « ordinateurs, robots et jeux électroniques, ils leur permettent d'améliorer leurs connaissances de manière ludique », a dit Rosine Enkari, mère au foyer rencontrée dans un supermarché.

Cette envie des enfants pour ce type de jouets est une opportunité d'affaires pour les commerçants qui, depuis près de quatre ans, consacrent une partie de leur marchandise à ces jeux électroniques. Ali Dramane, tenancier d'une boutique, a expliqué: « Depuis quelque temps, nous achetons des jouets selon les besoins du marché. En effet, nous avons relevé que les jeunes garçons sont plus attirés par les jeux électroniques, ce qui nous permet de rapidement écouler ces produits ».

Cependant, ces jouets électroniques ne sont pas sans inconvénient. Selon certains chercheurs, un jouet électronique, avec ses lumières et ses sons, capte l'attention d'un enfant, ce qui diminue les interactions parent-enfant et peut nuire à la vue. Or, pour favoriser le développement de l'enfant, un jouet doit lui permettre de faire des liens avec les autres et le monde qui l'entoure. C'est ainsi que l'enfant pourra donner un sens aux choses qu'il apprend.

Face à la fièvre de Noël et les caprices d'un enfant, que peut faire un parent ? Toutefois, il est conseillé d'offrir des jouets qui permettraient aux enfants d'apprendre et de ne pas se couper de leur entourage. A cela, il faudrait aussi ajouter les jouets traditionnels et les livres.