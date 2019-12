Congo-Brazzaville: Jouets - La fabrication locale tombée aux oubliettes

Les années passent, et même si la modernité apporte son gain de nouveautés, elle n'efface pas la nostalgie des jouets jadis fabriqués par les enfants eux-mêmes à base de matériaux de récupération. Des jouets qui ont fait le bonheur de plusieurs enfants devenus adultes aujourd'hui.

Les décennies antérieures, les enfants se contentaient des cadeaux peu modernes et ne s'ennuyaient pas pour autant. Ils se fabriquaient eux-mêmes leurs jouets, selon leur désir et leur attente. Un moment inoubliable pour plusieurs adultes. « Hum !!!!!!, les enfants d'aujourd'hui n'ont pas de chance de ce côté-là. Nous avions profité de notre enfance et les fêtes étaient vraiment un moment unique, ce qui n'est plus le cas », se souvient Pacal Boungoula, père de famille.

Actuellement, les marchés sont inondés de jouets de toute marque et de tout genre. Les enfants citadins multiplient les stratégies afin de séduire les parents pour obtenir ceux de dernière génération: Play-station, smartphone, poupées, voitures connectées ou téléguidées, vélos et autres.

Ceux vivant au village ne sont plus en marge. Si à l'époque les enfants se contentaient des jouets purement traditionnels, fabriqués à partir des bambous, des boîtes de conserve et autres matériaux de récupération, ce n'est plus le cas. Pourtant, grâce à leur ingionisité, les enfrants s'offraient eux-même des voitures, des hélicoptères, des pétards, etc., fabriqués à partir des fils de fer, des chambres à air, vieux tissus, du plomb récupéré des batteries; des casquettes à base du papier ou des feuilles de manguier pour ne rappeler que ces quelques jouets.

Cela se passait surtout dans les milieux démunis où les enfants n'avaient pas toujours le privilège de recevoir des jouets à chaque occasion... Une manière pour eux de vivre leur enfance. D'ailleurs, ces ingénieurs en herbe s'inspiraient de leur quotidien pour concevoir leurs propres jouets et se faire plaisir.

Juste un peu d'imagination pouvait transformer une boîte en carton en une maison, un vaisseau spatial ou une voiture de course. Un tube de papier essuie-tout pouvait devenir un télescope d'explorateur; des tubes en papier toilette et du ruban adhésif pouvaient donner une paire de jumelles; une boîte de sardine devenant une voiture... Il convient de préciser que toutes ces pièces uniques étaient les œuvres d'enfants de 4 à 15 ans.

Mais la modernité ayant déclassé toutes ces prouesses, les parents n'ont plus qu'à subir les caprices de leurs enfants en leur offrant des jouets modernes de leur choix, quelle que soit la conjoncture. Autre époque, autres moeurs, entend-on dire.