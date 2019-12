Congo-Kinshasa: Classement FIFA décembre 2019 - La RDC termine l'année à la 10è place africaine

La République démocratique du Congo est classée 10è en Afrique et 55è au monde au classement FIFA du mois de décembre. L'effort est à fournir l'année prochaine surtout au CHAN 2020 et aux éliminatoires de la CAN 2021.

La République démocratique du Congo vient de terminer l'(année 2019 à la 10è place africaine. C'est le verdict du classement FIFA du mois de décembre rendu publique le jeudi 19 décembre par l'instance faitière du football mondial.

En raison du faible nombre de matchs internationaux disputés depuis un mois (19), aucun changement significatif n'est à noter dans ce classement par rapport au mois de novembre, que ce soit au niveau mondial ou africain. Les Léopards garent leur place en Afrique (10e) et 56e au monde.

La FIFA fait remarquer que 1082 rencontres internationales «A» ont été disputées en 2019, soit le total le plus élevé depuis l'introduction du classement, en 1993 ! Rendez-vous le 20 février 2020 pour la prochaine édition.

La FIFA et son partenaire Coca Cola ont dévoilé le dernier classement mensuel de l'année. Et sur le continent, le Sénégal reste leader avant d'entrer en 2020.

Les Lions de la teranga devancent la Tunisie et le Nigeria pour le podium sur le continent. L'Algérie se classe 4è et le Maroc complète le Top 5. Le Ghana est 6è, devant l'Egypte, le Cameroun et le Mali. La RD Congo est dans le Top 10 africain.

Sur le plan mondial, la Belgique garde la tête, devant la France et le Brésil.

Belle progression pour le Qatar, vainqueur de la Coupe d'Asie des nations, qui gagne 138 points et 38 places.

Le top 10 africain

Sénégal (20e au niveau mondial)

Tunisie (27e)

Nigeria (31e)

Algérie (35e)

Maroc (43e)

Ghana (47e)

Egypte (51e)

Cameroun (53e)

Mali (56e)

RDC (56e)