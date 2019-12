Congo-Kinshasa: Cacophonie autour de l'impression du billet de 10.000 francs, un collector Tshisekedi-Kabila

Pour commémorer l'alternance, le ministre près le président de la République, André Kabanda Kana a annoncé l'émission d'un billet collector de 10.000 francs congolais avec les effigies de Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Mais seulement, les choses semblent ne pas se passer selon les règles de l'art.

Quelques heures après que le ministre près le président de la République, André Kabanda Kana a annoncé l'édition d'un billet collector Tshisekedi-Kabila pour « marquer d'une pierre blanche l'an un de l'alternance démocratique et pacifique du pouvoir », la réaction de la Banque centrale du Congo (BCC) ne s'est fait pas attendre. A l'Institut d'émission, on dit ne pas être au courant d'un tel projet. Du coup, une confusion s'installe au sein de l'opinion qui dit ne pas comprendre ce qui se passe réellement.

« Pour éditer la monnaie, l'on tient compte de plusieurs préalables. C'est une question tellement stratégique et sensible qu'elle doit être traitée avec tous trop de rationalité. A ce jour, la BCC ne dispose d'aucune information faisant état de l'émission d'un quelconque billet collector Kabila-Tshisekedi », a déclaré un cadre de la BCC interrogé à ce sujet. Ce qui fait croire à une opinion que le spécimen dudit billet dévoilé hier au public par le ministre près le président de la République n'a pas été imprimé à l'hôtel des monnaies. Dès lors, il y a lieu de réaliser qu'aucune demande n'a jusque - là été formulée en ce sens par le gouvernement auprès de l'hôtel des monnaies pour l'impression du billet collector Tshisekedi-Kabila.

Puisqu'il s'agit d'une décision gouvernementale visiblement levée en Conseil des ministres, relèvent certains analystes, la logique voudrait que le ministre assurant la présidence du Comité organisateur des activités commémoratives engage une démarche formelle pour saisir la BCC à ce sujet.

Quelques heures plus tôt, le ministre près le président de la République et président du Comité d'organisation des festivités marquant la première alternance démocratique et pacifique du pouvoir en RDC a annoncé l'impression du billet de collection frappé d'effigies des acteurs de ce fait jugé historique, à savoir le président de la République Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son prédécesseur Joseph Kabila Kabange.

« C'est un billet qui sera vendu à ceux qui veulent garder ce souvenir. C'est un souvenir pour ceux qui croient que cette journée a été animée par deux acteurs qui sont : le président sortant, Joseph Kabila et le président élu Félix Antoine Tshisekedi », a déclaré le ministre près le président de la République.

L'illustration dudit billet présenté par le comité d'organisation, l'on aperçoit clairement le logo de Banque centrale du Congo ainsi que la signature du gouverneur de l'Institut d'émission. Ce billet une fois imprimé, annonce le ministre près le président de la République, ne sera pas transactionnel d'autant plus qu'il sera utilisé comme symbole.

Selon d'autres spécialistes, l'impression d'un billet de banque impose la prise en compte de plusieurs préalables dont les études de faisabilité et des moyens financiers y relatifs. A un mois de ces commémorations marquant l'alternance, d'aucuns estiment que le temps est relativement court pour pouvoir engager une telle démarche laborieuse et coûteuse, surtout lorsqu'on sait que l'impression d'un billet de banque requiert plusieurs préalables.

Notons qu'il y a quelques années, la RDC à travers la BCC, a imprimé à l'occasion du cinquantenaire de la RDC, des billets de 1.000 francs congolais qui, contrairement à celui de ce projet marquant l'alternance, étaient destinés à l'injection dans le circuit monétaire.

Pour rappel, le premier anniversaire de l'alternance sera célébré le 24 janvier 2020, une année après la passation civilisée du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. A cette date, le peuple se souviendra du 24 janvier 2019, date à laquelle, pour la première fois dans l'histoire de la Rd Congo, un président de la République entrant a pris les commandes du pays lui cédées par son prédécesseur.

Pour une certaine opinion, il est donc évident que cette journée commémorative historique revêt une symbolique particulière pour le peuple congolais.

Au niveau du gouvernement, on estime que c'est une première alternance démocratique au sommet de l'Etat et une première passation pacifique et solennelle des attributs du pouvoir entre le président sortant et le président élu, issu de l'opposition, sans effusion du sang ni crépitement de balles.

« Le congolais longtemps tourné en dérision et souvent caricaturé a le devoir d'intégrer sa propre histoire, d'en magnifier les hauts faits et d'en proposer fièrement le modèle à l'Afrique et au monde », a précisé Andre Kabanda Kana.

D'aucuns estiment que ceux qui auront la possibilité d'acheter ce billet de collection le feront par le sentiment d'appartenir à un peuple qui a fait triompher la démocratie, en rétablissant l'accès au pouvoir par les urnes et non par la force.