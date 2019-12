Congo-Brazzaville: Noël - Comment fêter en respectant l'environnement ?

Le compte à rebours est lancé : dans moins d'une semaine, sera célébrée la Nativité, avec son réveillon copieux, ses cadeaux, ses lumières, la joie qui illumine le visage des enfants... mais aussi ses excès !

En cette période où inévitablement le consumérisme est roi, peut-on réellement espérer célébrer des fêtes éthiques et équitables ? Un Noël écolo et éthique, pour être en harmonie aussi bien en famille qu'avec notre environnement, est-il possible ? Bien entendu. Il suffit d'un peu de volonté et d'inspiration pour se faire encore plus plaisir.

A la découverte du furoshiki, l'art d'emballer les objets avec du tissu

Chaque année, du fait de la profusion de paquets, de papier et d'emballages que nous générons, les paquets cadeaux ont un impact écologique certain. Pour essayer de limiter cet impact, il y a une technique d'emballage appelée « furoshiki », venue du Japon, qui permet d'emballer sans faire de gaspillage de papiers et permet donc de garder notre environnement propre pendant la période des fêtes. Elément essentiel de la culture japonaise, le furoshiki est un foulard traditionnel qui donne la possibilité de tout envelopper pour le transport. Préféré à l'origine pour porter ses effets personnels en balluchon, son utilisation s'est étendue pour emballer les cadeaux et transporter les objets du quotidien. De nos jours, il revient à la mode comme technique d'emballage cadeau écolo afin d'éviter le recours aux sacs plastiques.

Utiliser un pagne à la place du papier cadeau

A l'instar de cette pratique nipponne, on peut aussi faire un bel emballage cadeau avec un morceau de pagne. Avec l'avantage que la personne qui reçoit le cadeau gardera à la fois le présent et l'emballage comme souvenir, surtout s'il a de beaux motifs. Si vous vous demandez comment emballer votre cadeau avec du tissu, il existe plusieurs techniques qui vous permettront d'effacer vos doutes.

Passer un Noël solidaire

Noël ce n'est pas que manger et offrir des cadeaux. C'est aussi l'esprit de famille, de communauté et de fraternité. Pendant cette période, toutes les associations sont donc mobilisées pour offrir aux personnes les plus démunies des fêtes dignes de ce nom. Toutes les grandes associations nationales et toutes les petites associations locales ont besoin de nous. Dons de nourriture, bénévolat : chaque petit geste est important et il existe de nombreuses façons de donner un peu de soi. Un Noël responsable, c'est aussi un Noël solidaire.