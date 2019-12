Congo-Brazzaville: Congé de Noël - Quelques destinations à faire profiter aux enfants

C'est l'occasion spéciale pour les parents d'offrir non seulement les cadeaux à leurs tout petits mais aussi de les emmener visiter quelques espaces touristiques et ludiques mis en place pour la circonstance.

"L'Etoile de Noël" au gymnase Nicole-Oba

Au gymnase Nicole-Oba, à Talangaï, sixième arrondissement de Brazzaville, l'entreprise de radiodiffusion et de production médiatique design SARL ouvre, du 20 décembre au 5 janvier 2020, un centre de loisirs dénommé "l'Etoile de Noël", dans le but de partager la magie de l'événement aux enfants qui y seront. Ils y trouveront des jeux de tout genre: trampoline, toboggan, balançoire, jeux -vidéo, voiture électrique, baby-foot et biens d'autres dans ce petit village ludique monté pour les distraire en cette période. Ils pourront, en outre, participer aux jeux tombola, au concours de chant, de dessin, de musique, avec des artistes de la place tels que Zao, Makhalba Malechec, Biz ice, etc., en compagnie bien sûr du père Noël, a assuré David Bassaboukila, représentant de l'entreprise design SARL. Un programme alléchant qui trouvera l'assentiment de nombreux participants.

Le jardin public de la Case de Gaulle

A la corniche à cheval entre Bacongo et Poto-Poto, sur la baie du fleuve Congo, un afflux de parents accompagnés de leurs enfants s'annonce dans cette période festive. L'aire de jeux installée en face de la Case de Gaulle, l'actuelle résidence de l'ambassadeur de France au Congo, pourrait être un choix idéal. Faut-il rappeler que ce lieu est devenu emblématique depuis sa construction et fait l'objet d'admiration de jour comme de nuit? Le spectacle arc-en-ciel qu'il offre au grand public fait de cet espace un véritable lieu touristique que plusieurs parents aimeraient sans doute faire profiter à leurs enfants. Surtout qu'il s'ouvre à l'autre capitale voisine, Kinshasa, et les espaces verts récréatifs qui côtoient le viaduc augurent assurément de bons moments en famille.

Les habitants des quartiers périphériques tels Nkombo, Massengo, Kintélé, au nord de Brazzaville, pourront s'arrêter à l'esplanade du Centre national de radio télévision où deux grandes kermesses sont ouvertes depuis quelques jours pour les égayer. Une grande place ludique est réservée enfants qui eux aussi pourront passer et immortaliser ces instants via selfies et photos de paparazzi.

Cependant, on peut déplorer le manque de centre d'attraction comme dans le passé où les enfants avaient l'embarras du choix entre Luna parc, City Celtel, ou encore pour les nostalgiques, le parc zoologique en pleine réhabilitation." Noël à Brazzaville a perdu tout son sens et s'est transformé en fête de dépravation des mœurs et de consommation excessive d'alcool par les mineurs, parce que les enfants manquent de loisirs et d'activités saines" , regrette un mécène culturel que nous avons rencontré.