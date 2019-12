Congo-Brazzaville: Sape - En mode décontracté pour les fêtes de fin d'année ?

Lors des célébrations de Noël et de Nouvel An, la tendance est à l'habillement. La logique voudrait que l'on soit propre, bien s'afficher devant le public avec une nouvelle griffe à la mode.

L'habillement rend propre : une belle tenue, une belle paire de chaussures et une griffe à la une sont les caractéristiques auxquelles les sapeurs font attention. Mais pour ces fêtes qui arrivent, du côté des sapeurs, l'on ne parle pas de nouvelles griffes. « Pendant les fêtes de fin d'année, l'habillement n'est pas compliqué. On s'habille selon le rythme habituel.

On est généralement en relaxe ou en décontracté parce que cela se répète chaque année et ce n'est pas une invitation mais une circonstance », a expliqué Destin Ndouri, président de l'Association des sapeurs du Congo.

Parler de relaxe, c'est mettre un pantalon, une chemise et une chaussure pour les hommes sans cravate. En décontracté, c'est le plus simplement possible : un pantalon jean ou kaki, une paire de chaussures. Les enfants ne sont pas exigeants. Les personnes qui coûtent cher, qui veulent mieux s'habiller, sont les femmes. Certaines d'entre elles exigent les super wax, des coiffures chères, a-t-il relevé.

Ces partenaires des hommes ne tiennent pas compte des temps ni des circonstances. Car chaque année l'homme a intérêt de respecter leurs demandes. «Les gens ont des difficultés d'argent et je ne vois pas une personne aller s'acheter une gamme. Parler de tendance en termes d'habillement, je ne vois pas », a expliqué un amoureux du vestimentaire.

Rappelons que lors du dernier concours de la sape organisé à Makélékélé, le premier arrondissement de Brazzaville, dans le cadre du projet DurQuap, les griffes en vogue, s'agissant des chaussures, étaient Jean Marc Weston et John Foster, et pour les tenues Yves Saint Laurent, Yves Castalo et Djani Umberto.